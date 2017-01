Կենսագրութիւն Տիգրան Սարգունիի

Տիգրան Քէօշէեան Սարգունի ծնած է Մայիս 19, 1941ին, Լիբանանի Այնճար գիւղին մէջ։ Ան զաւակն էր Հաննիս եւ Մարի Քէօշէեաններու, որոնք իրենց երկու դուստրերուն հետ միասին Մուսա լերան Պիթիաս շրջանէն գաղթած էին Լիբանան 1939 թուականին, երբ Մուսա լեռը անարդարօրէն կը զատուէր Սուրիայէն եւ իբրեւ նուէր կը տրուէր Թուրքիոյ, Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմին ընթացքին։

Քէօշէեան ընտանիքը կը բախտաւորուի 6 զաւակներով՝ Մատլէն, Պայծառ, Տիգրան, Վարդան, Մովսէս եւ Սարգիս։ Ընտանիքը կը հաստատուի Լիբանանի Զահլէ քաղաքը, ուր Տիգրան իր նախակրթարանի ուսումը կը ստանայ Պալըգճեան վարժարանին մէջ։ 1955ին կ՛ընդունուի Անթիլիասի դպրեվանքը, սակայն չյարմարելով վանքի կարգապահութեան, 1956էն 1960 իր երկրորդական ուսումը կը շարունակէ Այնճարի Հայ աւետարանական վարժարանին մէջ։

1960-62 կը յաճախէ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանը (AUB) եւ կ՛աւարտէ 1967ին՝ ստանալով պսակաւոր արուեստից եւ մագիստրոսի վկայականները թուաբանութեան ճիւղէն ներս։ 1968ին անգլիական Council scholarship-ով պարգեւատրուելով, ան կը մեկնի Անգլիա եւ իր ուսումը կը շարունակէ University of New Castle Upon Tyne, ուրկէ կը ստանայ իր երկրորդ մագիստրոսի վկայականը համակարգչային գիտութեան մէջ։

Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանին մէջ եղած ընթացքին ան AUB-ի Computer Center-ի պատասխանատուութիւնը կը վարէ մինչեւ 1970 թուականը։ Ան միշտ հպարտ էր, որ ինք եղած էր Միջին Արեւելքի առաջին համակարգիչը հաստատողը եւ համապատասխան ծրագիրներ գրողը, երբ տակաւին գիրքեր կամ ուսումնասիրութիւններ չկային համակարգչային գիտութեան վերաբերեալ։

1970 թուականին Նիւ Եորքի Rocekfeller Family հաստատութիւնը լսելով Տիգրանի փորձառութեան մասին, զինք կը հրաւիրէ Նիւ Եորք իրենց ընկերութեան հաշուապահական գործերը կառավարելու առաջին համակարգիչով։ Տիգրան նոյն ատեն Լիբանանի բանակէն կը հրաւիրուի՝ որպէս colonel ծառայելու իր ունեցած համակարգիչի փորձառութեան համար։ Սակայն Տիգրան կը նախընտրէ Ամերիկա մեկնիլ եւ 1970 Դեկտեմբերին կը հաստատուի Նիւ Եորք եւ մինչեւ 1986 մեծ յաջողութեամբ կը վարէ Ռաքըֆելըրներու Data Procesing բաժանմունքը։

1987ին կը փոխադրուի Լոս Անճելըս, կ՛ամուսնանայ Մակի Բարսեղեանի հետ եւ կը բախտաւորուի դուստրով մը՝ Մարէն, որ կը դառնայ իր կեանքին առանցքը։

Տիգրան ունեցաւ ազգային կեանքի բեղուն գործունէութիւն մը։ Եղաւ ՀՅ Դաշնակցութեան հաստատ համոզումներու երդուեալ ընկերը եւ մեր եկեղեցական եւ կրթական կառոյցներու պաշտպանը։ Ան ՀՅ Դաշնակցութեան շարքերը կը մտնէ 1960ին, Այնճարի մէջ։ Նիւ Եորքի մէջ կ՛անդամակցի «Արմէն Գարօ» կոմիտէին եւ 1984-86 կը վարէ ատենապետի պաշտօնը։ 1986ին կ՛ընտրուի Արեւելեան Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ։ Նիւ Եորքի մէջ մօտէն կ՛աշխատակցի Արեւելեան թեմի առաջնորդ հոգելոյս Մեսրոպ արք. Աշճեանի հետ։ Իսկ Լոս Անճելըս փոխադրուելէ ետք 1987էն ան մաս կը կազմէ Հոլիվուտի »Գարեգին Նժդեհ« կոմիտէութեան։

1994-2000 ան մաս կազմէ Ս. Կարապետ Մայր եկեղեցւոյ եւ Ռոզ եւ Ալէք Փիլիպոս վարժարանի հոգաբարձական կազմին։ Կը վարէ ատենապետի պաշտօն եւ 1995-2002, 8 տարիներ շարունակ, կ՛ըլլայ ազգային երեսփոխան։ 2004-2008, Արեւմտեան շրջանի Կեդրոնական կոմիտէի կողմէ կը նշանակուի «Ասպարէզ»ի հաշիւներու վերահսկիչ։ Մեծ հպարտութեամբ, բծախնդրութեամբ եւ մանրակրկիտ կերպով կը վարէ այս կամաւոր պաշտօնը։

Տիգրանը անսովոր միտքով, փայլուն իմացականութեամբ, հաստատակամ նկարագիրով, ըմբոստ եւ պոռթկուն բնաւորութեամբ եւ միաժամանակ փխրուն սիրտով անձնաւորութիւն մըն էր։ Ան ունէր անզուգական յիշողութիւն, տեղեկութիւններ ամբարելու եւ ճիշդ ատենին մեջբերումներ կատարելու բացառիկ կարողութիւն։ Տիգրան իր շրջանակի հանրագիտարանն էր։ Ունէր պատասխան ամէն հարցումի։ Հմուտ ծանօթ էր հայ բանաստեղծութեան, հայ եկեղեցական կանոններուն, Աստուածաշունչին, հայոց պատմութեան եւ Նիւ Եորքի Պրոտուէյի թատրոններուն։

Հակառակ անոր որ 2011էն ասդին Տիգրանի առողջական վիճակը կը վատթարանար հետզհետէ, սակայն ան միշտ դրական կեցուածքով եւ իրեն իւրայատուկ սրամտութեամբ կը դիմաւորէր բոլոր հարցերը։ Բայց ի վերջոյ տեղի տուաւ դառն հիւանդութեան եւ առյաւէտ փակեց իր աչքերը Շաբաթ, Նոյեմբեր 26ին։