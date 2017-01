ՄԱՀԱԶԴ- ԵՐՈՒԱՆԴ ԱՊԱՃԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 1922ին, Հալէպ, Սուրիա)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին՝ Երուանդ Ապաճեանի մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, Յունուար 1, 2017ին, Պելճիքայի մէջ։

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնները պիտի կատարուին Չորեքշաբթի, Յունուար 11, 2017, առաւօտեան ժամը 10։30ին, Պրիւքսէլի Ս. Մարիամ-Մատլէն եկեղեցւոյ մէջ, Kindermans 1A St., 1050 Ixelles, Brussels։

Սգակիրներ՝

Դուստրը՝ Միրնա Ապաճեան

Զաւակը՝ Անտրէ եւ Սանտրա Ապաճեան եւ դուստրը՝ Նորա

Քոյրը՝ Պէաթրիս Սիմոնեան եւ ընտանիք

Եղբայրը՝ Գրիգոր եւ Ժուլիէթ Ապաճեան եւ ընտանիք

Եղբայրը՝ Բիւզանդ Ապաճեան եւ ընտանիք

Եւ համակն Ապաճեան, Սիմոնեան, Տաղլեան-Գազանճեան,

Նազարեան, Գարամանուկեան, Շնորհոքեան, Քէյվանեան,

Պոտուրեան, Աթայեան, Էքիզեան եւ Մկրտիչեան ընտանիքներն

ու հարազատները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Պրիւքսէլի

Armenian Apostolic Marie-Madeleine Church of Brussels.

Bank account details:

BNP PARIBAS FORTIS

Account no.: 2710 0815 6419

IBAN: BE39 2710 0815 6419

BIC: GEBABEBB 36A

Please include the mention “”In memory of Yervant Abadjian””