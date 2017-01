Ս. Ծննդեան Եւ Աստուածայայտնութեան Տօնը Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Մէջ     

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան հոգենորոգ եւ բերկրառատ տօնին առիթով, Ուրբաթ, 6 Յունուար 2017ին, թեմիս առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան Ս. պատարագ մատուցանեց եւ ջրօրհնէքի արարողութիւն կատարեց Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ։

Պատարագիչ սրբազան հայրը «Հրաշափառ»ի երգեցողութեամբ առաջնորդուեցաւ Ս. խորան։ Ս. սեղանին սպասարկեցին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւներէն՝ Վազգէն Ա. քհնյ. Աթմաճեան ու Արտակ քհնյ. Տէմիրճեան։ Խուռներամ հաւատացեալներու կողքին, ներկայ էին թեմիս Ազգային վարչութեան անդամներ, Լոս Անճելըսի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան գլխաւոր հիւպատոսութեան խորհրդական Ռազմիկ Ստեփանեան, եկեղեցւոյ ծառայող մարմիններու եւ շրջանի քոյր միութեանց ներկայացուցիչներ։

Նախքան իր պատգամը, առաջնորդ սրբազանը շնորհաւորանքի խօսք ուղղեց հայրենի պետութեան աւագանիին, մեր զոյգ հայրապետներուն, թեմիս պատկան մարմիններուն, նուիրեալներուն եւ հաւատացեալ ժողովուրդին, ապա, վեր առաւ Ս. Ծննդեան ու Աստուածայայտնութեան խորհուրդը եւ, շարականագիրին բառերը մէջբերելով՝ ըսաւ. «Երկինքի եւ երկրի անհունութեան մէջ անբաւելին Աստուած, մարդ արարածին հանդէպ ունեցած սիրոյն համար խանձարուրի մէջ պատեցաւ, որպէսզի վերանորոգէ մարդոց հոգիները եւ հաշտեցնէ երկինքն ու երկիրը։ Քրիստոսի ծնունդը համայն մարդկութեան վերածնունդի եւ վերանորոգման խորհրդանիշն է»։ Ան նշեց, որ Քրիստոսի աշխարհ առաքելութիւնը մարդկութեան տրուած մեծագոյն հրաշքն ու պարգեւն է եւ ինքնին թելադրանք համեստութեան, հեզութեան, հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ։

Յիշեցնելով, որ Արամ Ա. կաթողիկոս 2017ը հռչակած է «Վերանորոգման Տարի», առաջնորդ սրբազան հայրը շեշտեց, որ Ս. Ծննդեան տօնը լաւագոյն առիթն է վերանորոգութեան։ «Վերանորոգութիւնը պէտք է սկսինք սեփական ներաշխարհէն, առաջին հերթին ուխտենք հաւատարմութեամբ ընթանալ մեր նախահայրերու հաւատքի ճանապարհով, երկրորդ՝ Խաղաղութեան Արքային զինուորները դառնանք՝ պայքարելով խաղաղութեան հաստատման ի խնդիր, եւ երրորդ՝ համերաշխութեամբ եւ հաճութեամբ ապրինք եկեղեցական եւ ազգային կեանքէն ներս եւ մեր ընտանեկան օճախներուն մէջ», յորդորեց առաջնորդ սրբազան հայրը։

Ան նաեւ աղօթք բարձրացուց առ Աստուած՝ ի խնդիր աշխարհի, Հայաստանի եւ Սուրիոյ խաղաղութեան, մանաւանդ, որ Ս. Աթոռոյս գահակալ Արամ Ա. կաթողիկոս նոյն օրերուն Հալէպ կը գտնուի եւ իր ներկայութեամբ կը գօտեպնդէ գաղութի զաւակներն ու կը դարմանէ մեր հարազատներուն վէրքերը։

Պատարագի աւարտին, առաջնորդ սրբազան հայրը կատարեց ջրօրհնէքի արարողութիւն, իբրեւ խորհրդանիշ Քրիստոսի մկրտութեան։ Խաչի կնքահայրն էր ծխական համայնքի զաւակներէն Արման Սեթաղայեան։

«Խորհուրդ Մեծ եւ Սքանչելի» շարականին երգեցողութեամբ, հաւատացեալները օրհնուած ջուր ստացան եւ Ս. Ծննդեան օրհնութիւնները տարին իրենց օճախները։

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնի վաղորդայնին՝ Շաբաթ, 7 Յունուարին, ննջեցելոց յիշատակի արարողութիւններ տեղի ունեցան Հոլիվուտ Հիլզի եւ Կլենտէյլի գերեզմանատուներուն մէջ, ի յիշատակ մեզմէ յաւէտ բաժնուած սիրելիներուն եւ հարազատներուն։ Նախագահութեամբ առաջնորդ սրբազան հօր եւ աղօթակցութեամբ հոգեւորականաց դասու անդամներուն, Անդաստանի արարողութիւն եւ հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցան «Hall of Liberty» սրահին եւ «Church of the Recessional» մատրան մէջ։

