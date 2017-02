Հայեր՝ «Օսքար» Մրցանակին Թեկնածու Ֆիլմերուն Մէջ

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Կիրակի, Փետրուար 26ին պիտի կայանայ Շարժապատկերի արուեստներու եւ գիտութեանց հիմնարկին շնորհած՝ 2017ի «Օսքար»ներու մրցանակաբաշխութիւնը. այս առիթով, ստորեւ կու տանք այս տարուան մրցանակներու թեկնածու ֆիլմերուն մէջ տարբեր ձեւերով դերակատարութիւն ունեցած հայ անհատներու ցանկը.

– «Arrival» ֆիլմի տեսողական տպաւորութեանց վերահսկիչ՝ Ճոզէֆ Գասպարեան

– «Fences» ֆիլմի թուային պատկերներու համադրող՝ Ալեքսիս Տարաքճեան

– «La La Land» ֆիլմի բեմահարթակներու ձեւաւորող՝ Դաւիթ Աղաճանեան

– «Lion» ֆիլմի արտադրութեան վարիչ՝ Շահէն Մկրտիչեան

– «Jackie» ֆիլմի յատուկ շպարումի արուեստագէտ՝ Ալեքսիս Գինեպանեան

– «Moana» ֆիլմի լուսաւորման արուեստագէտ՝ Քեթրին Իփճեան

– «Silence» ֆիլմի տեսողական տպաւորութեանց արուեստագէտ՝ Նայիրի Աբէլեան

– «Fantastic Beasts and Where to Find Them» ֆիլմի տեսողական տպաւորութեանց արուեստագէտ՝ Նայիրի Աբէլեան, եւ երաժշտութեան համադրող ու յօրինող՝ Ճեֆ Աթմաճեան

– «O.J.: Made in America» ֆիլմին մէջ կան Ռապըրթ եւ Քիմ Քարտաշեաններու մասին ար-խիւային տեսարաններ

– «A Man Called Ove» ֆիլմի երաժշտութեան յօրինող՝ Սարգիս Գույումճեան

– «Star Trek Beyond» ֆիլմի տեսողական տպաւորութեանց վերահսկիչ՝ Արա Խանիքեան, թուային պատկերներու համադրող՝ Արմէն Մայիլեան, տեսողական տպաւորութեանց գծով արտադրութեան օգնական՝ Քաթրինա Նաւասարդեան, եւ արտադրութեան համակարգող՝ Ճէյսըն Զօրիկեան

– «Suicide Squad» ֆիլմի դերասան՝ Ռաֆֆի Ադամեան, եւ տարազներու պատրաստութեան օգնական՝ Հուրի Մահսէրէրճեան

– «Trolls» ֆիլմի ելեւմուտքի, հաշուապահութեան եւ այլ գործողութիւններու պատասխանատու՝ Արիգա Բարսեղեան

– «Jim: The James Foley Story» ֆիլմի արտադրութեան օգնական՝ Ինգա Յարութիւնեան

– «Hail, Caesar!» ֆիլմի դերասան՝ Արամազդ Ստեփանեան

– «Borrowed Time» ֆիլմի խորհրդատու՝ Քեթրին Սարաֆեան

– «Sing» ֆիլմի տեսողական տպաւորութեանց արուեստագէտ՝ Էտրիըն Պորզաքեան

– «Deepwater Horizon» ֆիլմի արտադրող՝ Մարք Վահրատեան, եւ հաշուապահ՝ Սալբի Սեմերճեան

– «Sully» ֆիլմի տեսողական տպաւորութեանց արուեստագէտ, յօրինող՝ Ժօուաու Պօղոսեան

– «Rogue One: A Star Wars Story» ֆիլմի տեսողական տպաւորութեանց արուեստագէտ՝ Ճոզէֆ Գասպարեան

– «13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi» ֆիլմի դերասան՝ Միքայէլ Պասմաճեան, դերասաններու ընտրութեան պատասխանատու՝ Տենիս Շամեան

– «Doctor Strange» ֆիլմի տեսողական տպաւորութեանց արուեստագէտներ՝ Արեւ Շանթիկեան եւ Մեսրոպ Թորիկեան

– «The Jungle Book» ֆիլմի ձայնի բաժանմունքէն՝ Միքայէլ Գրիգորեան, յատուկ տպաւորութեանց պատասխանատու՝ Մարք Կիւլէսէրեան, գծագրող՝ Էդուարդ Գրիգորեան եւ տեսողական տպաւորութեանց արուեստագէտ՝ Կրեկըրի Նազարեան։