Էտուարտ Սահակեան՝ «Habanos Man of the Year»

ՍԵԼԼԱ ԹՆՃՈՒԿԵԱՆ

Հաւանա քաղաքի «Habanos Man of the Year» հանրածանօթ մրցանակին կը տիրանայ այն անձը, որ ամենամեծ ներդրումը ունեցած է քուպական սիկառներու շուկայի շահաբեր արդիւնաբերութեան ու տարածման մէջ:

2017 տարուան Քուպայի Հաւանա քաղաքի մրցումին լոնտոնաբնակ Էտուարտ Սահակեան արժանացած է այդ մրցանակին:

Էտուարտ Սահակեան հանրածանօթ է սիկառի աշխարհին մէջ. ան շատ կանուխէն՝ իր երիտասարդ տարիքին, կը ցուցաբերէ սիկառի նկատմամբ լուրջ հետաքրքրութիւն: 1979ին Պարսկաստանի յեղափոխութեան պատճառաւ ամբողջութեամբ կը կորսնցնէ իր հօրենական զովացուցիչներու եւ գարեջուրի «Սահակեան» ընկերութեան հսկայական գործատուները ու կ՛որոշէ իր ընտանիքով հաստատուիլ Լոնտոն:

Արդէն իսկ 35 տարեկանին իր հաւաքածոյին համար յաջողած էր ձեռք բերել Ալֆրետ Տանհիլի «Հապանոս» սիկառի հազուագիւտ շատ մը նմոյշներ: Ծխախոտի ասպարէզին մէջ բաւականաչափ ծանօթութիւն ունենալուն՝ Լոնտոնի մէջ պատեհ առիթներ կը տեսնէ փոխելու իր հօրենական գործը եւ նետուելու սիկառի վաճառականութեան ասպարէզին մէջ, ուստի կը հիմնէ «Տաւիտոֆ» հաստատութիւնը Լոնտոնի պատկառելի Սէյնթ Ճէյմզ եւ Ճերմին փողոցներու խաչմերուկին վրայ:

Գործը կը յառաջդիմէ կարճ ժամանակի մէջ. «Տաւիտոֆ-Լոնտոն»ի յաջողութեան գաղտնիքը կ՛ըլլայ վաճառականութեան անհրաժեշտ սկզբունքներու նկատմամբ Էտուարտի լուրջ մօտեցումը՝ սիկառի ընտրութիւն, որակ, այլազանութիւն, սպասարկութիւն եւ առանձնայատուկ ուշադրութիւն յաճախորդներու ճաշակին:

Յաճախակի Քուպա ճամբորդութիւններու ընթացքին Էտուարտ մօտէն կը ծանօթանայ սիկառի արհեստի մանրամասնութեան, յարաբերութիւններ կը մշակէ «Հապանոս» ընկերութեան տնօրէններուն հետ եւ կը յաջողի առաջին տարիներէն սկսեալ սերտ գործակցութիւն հաստատել անոնց հետ, մինչեւ իսկ կը ծանօթանայ նշանաւոր սիկառ փաթթող կիներու՝ մասնաւորապէս հանրածանօթ Նորմա Ֆեռնանտէզին, որուն հետ բարեկամութեան եւ փոխադարձ յարգանքի սերտ կապ մը ունի մինչեւ օրս:

Էտուարտ Սահակեանի Լոնտոնի «Տաւիտոֆ» խանութը այսօր օժտուած է նաեւ յաճախորդներու կողմէ փնտռուած սիկառի հազուագիւտ ապրանքներով, եւ ան իր մասնագիտութեան ու հիւրընկալութեան շնորհիւ դարձած է ծանօթ հեղինակութիւն սիկառի սիրահարներուն: Էտուարտ տարիներէ ի վեր կը մասնակցի զանազան երկիրներու տօնավաճառներու, ինչպէս նաեւ իբրեւ հեղինակութիւն՝ կը հրաւիրուի համագումարներու, ուր սիկառի վաճառականներու եւ սիրողական ծխողներու քուպական սիկառներու բարդ այլազանութեան մասին բացատրութիւններ եւ ցուցմունքներ կու տայ:

Էտուարտին միացած է այժմ իր զաւակը՝ Էտին, եւ անոնք միասին ընդլայնած են իրենց «Տաւիտոֆ» հաստատութեան սպասարկութիւնը: Էտուարտ «Տաւիտոֆ» Սահակեան անունը իբրեւ սիկառի մասնագէտ լաւ ճանչցուած է եւրոպացիներու եւ նոյնիսկ յատուկ ժողովրդականութիւն կը վայելէ ամերիկացիներու մէջ, մինչեւ իսկ «Պուլկարի» պանդոկին մէջ այժմ ունի առանձին, սիկառ ծխելու յատուկ սենեակներ, ուր անուանի դերասաններ, անձնաւորութիւններ կու գան իրենց երանութիւնը գտնելու՝ ըմբոշխնելով Սահակեաններու առաջարկած տարբեր սիկառները:

Անակնկալ մը չէ տեսնել այս տարուան Մարտին Քուպայի «Habanos Man of the Year in Business» պատկառելի մրցանակին շնորհուիլը Էտուարտ Սահակեանին: Արդարեւ, Լոնտոնի անգլիատառ

թերթերը այս մասին խանդավառութեամբ ու հպարտութեամբ անդրադարձան իրենց սիւնակներուն մէջ: Էտուարտէն կ՛իմանանք, որ այս հանդիսութեան ընթացքին ուրիշ հաճելի անակնկալ մը եւս յուզած է զինք:

Էտուարտ անակնկալօրէն կը հանդիպի հայազգի Արա Մալիքեան տաղանդաւոր ջութակահարին, որ մասնաւորապէս հրաւիրուած է նուագելու «Հաւանա» մրցանակաբաշխութեան հանդիսութեան:

Քուպայի մէջ տարբեր ասպարէզ ընտրած երկու սփիւռքահայեր, բոլորովին անծանօթ իրարու, աստղերն էին այդ երեկոյթին եւ մեծ հրճուանքով ու յուզումով կը յայտնաբերէին զիրար:

Էտուարտ՝ պարսկահայ, հաստատուած Անգլիա, Արա՝ Լիբանանահայ, հաստատուած Սպանիա, կու գան օտար երկինքներու տակ փայլեցնելու հայու անունը:

«Ամէն տեղ հայ կայ», ըսած է Մաւեան:

Եւ իրօք: