Ազգային Ժողովի Փոխնախագահներու Ընտրութիւնը Տեղի Պիտի Ունենայ Այսօր

ԵՐԵՒԱՆ, «Նիուզ».-Ազգային ժողովի փոխնախագահներու ընտրութիւնը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 19 Մայիսին:
Նշենք, որ փոխխօսնակի թեկնածուներն են ՀՀԿական Արփինէ Յովհաննիսեան եւ Էդուարդ Շարմազանով, իսկ «Ծառուկեան» դաշինքէն՝ Միքայէլ Մելքումեան:
ԵՐԵՒԱՆ, «Նիուզ».-Ազգային ժողովի փոխնախագահներու ընտրութիւնը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 19 Մայիսին:
Նշենք, որ փոխխօսնակի թեկնածուներն են ՀՀԿական Արփինէ Յովհաննիսեան եւ Էդուարդ Շարմազանով, իսկ «Ծառուկեան» դաշինքէն՝ Միքայէլ Մելքումեան:
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