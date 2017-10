Աւելի Քան 1000 Հոգի Տօնեց Հայ Դատի Յանձնախումբի Նորագոյն Իրագործումները

Էլիզապէթ Կիւրճեան եւ Ժագլին Պոյաճեան Թերի Ճորճ 2017ի վարժողական ծրագիրներու մասնակիցները Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան Կարօ Փայլան Էնթընի Փորթանոինօ

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Կիրակի, Հոկտեմբեր 8ի երեկոյեան, «Պեվըրլի Հիլթըն» պանդոկին մէջ տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի տարեկան ձեռնարկը, որուն ներկայ էր աւելի քան 1000 հոգի, ներառեալ՝ դաշնակցային, նահանգային ու տեղական պաշտօնատարներ, հայկական կազմակերպութեանց պատասխանատուներ ու ղեկավարներ, բարերարներ ու համակիրներ:

Ներկաները միասնաբար տօնեցին նախորդ տարուան Հայ Դատի իրագործումները եւ հետեւեցան շարք մը հետաքրքրական ելոյթներու ու ներկայացումներու, որոնք ուրուագծեցին Հայ Դատի ապագայ գործունէութիւնը։

Ձեռնարկին ընթացքին մեծարանքի արժանացան Հայ Դատի ջատագովման ջանքերուն մէջ նկատառելի ներդրումներ ունեցած անձնաւորութիւններ: Այս տարուան մեծարեալներն էին՝ քոնկրեսական Տէյվիտ Վալատաօ («Արդարութեան Ջատագով»), Քալիֆորնիոյ նահանգային Ծերակոյտի անդամ Էնթընի Փորթանթինօ («Տարուան Օրէնսդիր»), բեմադրիչ եւ արտադրող Թերի Ճորճ («Արուեստ եւ Գրականութիւն»), Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ քրտական Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան հայազգի անդամ Կարօ Փայլան («Ազատութեան մրցանակ») եւ վաւերագրական ֆիլմերու բեմադրիչ Պարէտ Մարոնեան («Արուեստ եւ Գրականութիւն»)։ Նաեւ, յարգանքի յատուկ տուրք մատուցուեցաւ հանգուցեալ երաժիշտ Քրիս Քորնըլին, որ հեղինակած եւ կատարած էր Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած «Խոստումը» ֆիլմի գլ-խաւոր երգը:

Ընկերային պահուն յաջորդած ընթրիքէն ետք սկսաւ ձեռնարկի պաշտօնական բաժինը՝ Իվանա Գրիգորեանի կողմէ քայլերգներու կատարումով։

Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան բացման աղօթքով օրհնեց եւ գնահատեց Հայ Դատի յանձնախումբի անդամները, որոնք օրն ի բուն կը ծառայեն հայ ժողովուրդին, ուժ, կորով, քաջութիւն եւ իմաստութիւն մաղթելով անոնց, որպէսզի ամերիկահայութեան արդարատենչ ձայնը ընդմիշտ լսելի դարձնեն պետական-պաշտօնական հարթակներու վրայ: Ան նաեւ գնահատեց եւ օրհնեց օրուան մեծարեալները, որոնք կեանքի տարբեր շաւիղներէ եկած յանդուգն եւ սկզբունքային անհատներ են՝ մէկտեղուած ընդհանուր տենչերու եւ իղձերու ներքեւ, անխափանօրէն իրենց ծառայութիւնները մատուցելու ճշմարտութեան եւ արդարութեան համար: Վերջապէս, առաջնորդ սրբազանը գնահատեց բարերարներն ու բարեկամները, որոնք ներդրում կ՛ունենան եւ կ՛աջակցին Հայ Դատին։

Ապա, բարի գալուստի խօսք արտասանեցին Հայ Դատի տարեկան ձեռնարկի կազմակերպիչ յանձնախումբի համաատենապետները՝ Էլիզապէթ Կիւրճեան եւ Ժագլին Պոյաճեան, որմէ ետք Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ իրաւաբան Նորա Յովսէփեան ներկայացուց նախորդ տարեշրջանի իրագործումները՝ կեդրոնանալով հետեւեալներուն վրայ՝ Թուրքիայէն ամերիկեան ներդրումները ետ քաշելու արշաւը, Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան 19 նահանգներուն մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման ապահովումը, Քալիֆորնիոյ պետական վարժարաններուն մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւադման ընդարձակումը եւ այդ նպատակին համար 10 միլիոն տոլարի ապահովումը, իսկ Ամերիկահայութեան թանգարանին համար 4 միլիոն տոլարի նահանգային աջակցութեան ապահովումը։ Ապա, Յովսէփեան տեղեկութիւններ փոխանցեց Հայ Դատի տեղական մարմիններու աշխատանքներուն եւ իրագործումներուն մասին, որոնցմէ մէկն էր Ցեղասպանութեան ուրացման ջատագովներու դէմ Կլենտէյլի Հայ Դատի յանձնախումբին արձանագրած նորագոյն յաղթանակը, որուն շնորհիւ կարելի եղաւ «Ուրացման Ճարտարապետները» ֆիլմին ծանուցումը երաշխաւորել։ Աւարտին, ան բոլորին կոչ ըրաւ գործնականապէս մասնակից դառնալու Հայ Դատի պայքարին՝ քուէարկելով, քոնկրեսականներէ եւ այլ պաշտօնատարներէ պահանջատէր մնալով եւ նիւթապէս նեցուկ կանգնելով Հայ Դատի աշխատանքներուն։

Ներկայացումէն ետք, շնորհաւորական եւ քաջալերական խօսքերով ներկաներուն տեսանիւթի մը միջոցաւ իր պատգամը փոխանցեց Լոս Անճելըսի քաղաքապետ Էրիք Կարսեթի, որ անձամբ չէր կրցած ներկայանալ ձեռնարկին։

Այնուհետեւ, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութեան անդամ իրաւաբան Նարեկ Կիտցինեան ներկայացուց «Հայ Դատի Ջատագովներ» դրամահաւաքի նախաձեռնութիւնը, որ «խելացի» հեռաձայնով թիւ 41444ին միջոցաւ «4anc» պատգամը փոխանցողներուն առիթը պիտի տայ ամսական առնուազն 15 տոլարով աջակցելու Հայ Դատի գործունէութեան։

Միացեալ Նահանգներու մօտ Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Յովհաննիսեան, բեմ բարձրանալով՝ փոխանցեց իր երախտագիտութիւնն ու Հայ Դատի յանձնախումբին զօրակցելու պատրաստակամութիւնը, դրուատելով յատկապէս հազարաւոր կամաւորներու անձնազոհ նուիրումը Հայ Դատի պայքարին։ Ան նաեւ ընդունեց, թէ վերջին քառորդ դարուն Հայ Դատի յանձնախումբը կենսական դերակատարութիւն ունեցած է Միացեալ Նահանգներու եւ Հայաստանի միջեւ աշխուժ եւ սերտ յարաբերութիւններ հաստատելու աշխատանքին մէջ։

Դեսպանին ելոյթէն ետք ցուցադրուեցաւ Կլենտէյլի մէջ կառուցուելիք Ամերիկահայութեան թանգարանին նուիրուած տեսանիւթ մը, որմէ ետք բեմ բարձրացան Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութեան անդամներ իրաւաբան Անահիտ Օշական եւ Պերճ Կարապետեան, «Տարուան Օրէնսդիրը» մրցանակը շնորհելով Քալիֆորնիոյ նահանգային Ծերակոյտի անդամ Էնթընի Փորթանթինոյին, դրուատելով հայութեան ի նպաստ անոր նախաձեռնութիւնները, յատկապէս Քալիֆորնիոյ 2017-2018 տարեշրջանի կրթական ամավարկով ապահոված միլիոնաւոր տոլարի աջակցութիւնը՝ իրականացնելու համար նահանգի պետական վարժարաններուն մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւանդման բաժինը ընդարձակելու ծրագիրը, Թուրքիոյ կողմէ բռնագրաւուած հայկական եկեղեցիներու կալուածներու վերադարձին պահանջը, Քալիֆորնիոյ, Հայաստանի եւ Արցախի առեւտուրի, արուեստի ու մշակոյթի փոխանակման յատուկ յանձնախումբին իրականացումը եւ Քալիֆորնիոյ նահանգային այս տարեշրջանի ամավարկին մէջ յաւելեալ 3 միլիոն տոլարի օժանդակութեան ապահովումը։

Մրցանակը ընդունելէ ետք, Փորթանթինօ յայտնեց, թէ ողջունելի կը գտնէ արդարութեան տիրանալու համար հայութեան եւ Հայ Դատին մղած պայքարը, ընդունելով, որ հայութեան հետ կապը իրեն համար դաստիարակչական յարաբերութիւն մը եղած է։ Ան նաեւ խօսեցաւ Հայաստան եւ Արցախ կատարած իր այցելութենէն ստացած տպաւորութիւններուն մասին. ան այցելած էր նաեւ Աղդամի սահմանային դիրքերը, հանդիպելով սահմանապահ զինուորներուն հետ, անոնց մօտ տեսնելով հողին կառչած մնալու աննկուն կամքը։

Փորթանթինոյի ելոյթէն ետք, ներկաները վայելեցին Արա Տապանճեանի եւ Սօսէ Քէշիշեանի երաժշտական կատարումները, որմէ ետք հարթակը ստանձնեցին Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութեան անդամներ Սագօ Պէրպէրեան եւ իրաւաբան Վիգէն Բագրատունի, «Արուեստ եւ Գրականութիւն» մրցանակը յանձնելով Պարէտ Մարոնեանին, որ ծանօթ է յատկապէս իր «Ցեղասպանութեան Որբեր» (Orphans of the Genocide) վաւերագրական ֆիլմով, որ միլիոնաւորներու ծանօթացուցած է Հայոց Ցեղասպանութեան արհաւիրքին այդ երեսը։ Նշուեցաւ, որ Մարոնեան պատրաստած էր նաեւ Հայ Դատի յանձնախումբին նախաձեռնած՝ «Շնորհակալութի՛ւն Ամերիկա» արշաւին յատուկ կէս ժամնոց տեսանիւթը, նուիրուած՝ Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյց կազմակերպութեան, իսկ նորագոյն ֆիլմով՝ «1915ի Կիները»ով (Women of 1915), ան լուսարձակը շրջած էր դէպի այլ կարեւոր նիւթի մը՝ հայ կանանց եւ հայութեան օժանդակութեան ձեռք երկարած օտար կանանց վրայ։

Մարոնեան, շնորհակալութիւն յայտելէ ետք այս մրցանակին համար, շեշտեց իրաւազրկուածներուն ձայնը շարժապատկերի միջոցաւ աշխարհին լսելի դարձնելու կարեւորութիւնը, աւելցնելով, որ իր իրագործումները կարելի պիտի չըլլային առանց իւրաքանչիւր քայլափոխի իրեն նեցուկ կանգնած համակիրներուն ցուցաբերած ա-ջակցութեան։

Կարգը հասած էր «Արդարութեան Ջատագով» մրցանակին, որ տրուեցաւ քոնկրեսական Տէյվիտ Վալատաոյին՝ ձեռամբ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութեան անդամներ Սիւզի Ծերունեան Խանզատեանի եւ իրաւաբան Նարեկ Կիտցինեանի, որոնք մանրամասնեցին քոնկրեսականին տարած հայանպաստ գործունէութիւնը, յատկապէս անոր ցուցաբերած զօրակցութիւնը՝ Արցախի ականազերծման համար «Հէյլօ Թրաս»չ կազմակերպութեան տարած աշխատանքին։ Նշենք, որ Վալատաօ վերջերս Արցախ այցելած էր, Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Ռաֆֆի Համբարեանի ընկերակցութեամբ՝ անձամբ հետեւելու համար ականազերծման ջանքերուն։

Մրցանակը երախտապարտօրէն ընդունելով՝ Վալատաօ վստահեցուց, որ պիտի շարունակէ Ներկայացուցիչներու Տան մէջ Հայկական Հարցին նեցուկ կագնիլ, միաժամանակ նպաստելով հայոց հարուստ պատմութեան իրազեկման։ «Իբրեւ Քոնկրեսի Հայկական համախմբումի համաատենապետ, Հայ Դատի ջատագովումը պիտի մնայ Ուաշինկթընի մէջ իմ գլխաւոր առաջնահերթութիւններէս մէկը», եզրակացուց քոնկրեսականը։

Այս հանգրուանին, բեմ բարձրացաւ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութեան անդամ Ճոզէֆ Քասքանեան, ներկայացնելու համար շրջանի եւ Հայ Դատի «Լէօ Սարգիսեան» վարժողական ծրագիրներու մասնակիցները՝ Էմըլի Սամուլեան, Շանթ Ռեկանեան, Ռաֆֆի Հայրապետեան, Յակոբ Մեսրոպեան, Ֆլորա Ադամեան, Նիքլըս Փորթնոյ, Յասմիկ Բուրուշեան, Իզապէլ Գրիգորեան, Ատրինէ Քէօսեան, Շանթ Էօլմեսեքեան, Շուշան Գաբրիէլեան եւ Յակոբ Հուսպեան։

Այնուհետեւ, Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի վարչութեան անդամներ իրաւաբան Ռաֆֆի Գասապեան եւ Սթիւ Արթինեան «Արուեստ եւ Գրականութիւն» մրցանակը յանձնեցին Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած «Խոստումը» ֆիլմի բեմադրիչ Թերի Ճորճին, դրուատելով Ցեղասպանութեան, ինքնապաշտպանութեան եւ հայութեան ցուցաբերուած բարեսիրական օժանդակութիւնները իր ֆիլմով միլիոնաւորներու հասանելի դարձուցած անոր աշխատանքը։

Խօսք առնելով՝ Ճորճ շեշտեց, թէ այս ֆիլմը միշտ պիտի յուշէ աշխարհին ոչ միայն հայութեան դիմագրաւած արհաւիրքը, այլ աւելին՝ հայութեան ցուցաբերած յարատեւելու եւ բարգաւաճելու ուժը։ Ան միաժամանակ ցաւ յայտնեց, որ մինչ ֆիլմը կը պատրաստուէր, աշխարհը ականտես կը դառնար Միջին Արեւելքի մէջ քրիստոնեաներու եւ եզիտիներու նոր նախճիրներու, որոնք կարծես կրկնութիւնն էին 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանական արշաւին։ Ան նաեւ դրուատեց բարերար հանգուցեալ Գըրգ Գըրգորեանի հիմնած «Սըրվայվըլ Փիքչըրզ» («Վերապրումի Ֆիլմեր») ընկերութեան եւ «Խոստումը» ֆիլմին արտադրող Էրիք Էսրայէլեանի եւ Քրիս Քորնըլի ներդրումները։

Երգիչ Ռաֆֆի Սեմերճեանի ելոյթէն ետք, բեմ բարձրացաւ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ատենապետ Ռաֆֆի Համբարեան, «Ազատութեան» մրցանակը յանձնելու Թուրքիոյ խորհրդարանի հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլանին։ Ան Փայլանը որակեց՝ «Քաջութիւն՝ փոթորիկին դէմ» եւ «անձայններու ձայն», ինչպէս նաեւ՝ «հաւատքի, յոյսի, լոյսի եւ արդարութեան փարոս», որմէ ետք յոտնկայս ծափահարութիւններու տարափին տակ բեմ բարձրացաւ Փայլան, որ ըսաւ. «102 անցած է, սակայն մեր վէրքերը չեն սպիացած եւ հակառակ անոր, որ հպարտ եմ մեր ջանքերով, տակաւին այդ ոճիրին պատասխանատուները անպատիժ կը մնան։ Անպատիժ ոճիրները դուռ կը բանան ուրիշ ոճիրներու առջեւ, իսկ ցեղասպանութիւնը կը շարունակուի մինչեւ այսօր։ 102 տարի առաջ հայերն էին ցեղասպանութեան զոհը, իսկ այսօր՝ քիւրտերը։ Իբրեւ ժողովրդավար քաղաքական գործիչ, իմ պարտականաութիւնս է կասեցնել մարդկութեան դէմ բոլոր ոճիրներու կրկնութիւնը։ Մենք պէտք է հետապնդենք Հայաստանի եւ Արցախի հարցերը, բայց նախ պէտք է վերջ տանք մարդկութեան դէմ ոճիրներուն»։ Անդրադառնալով Ցեղասպանութեան ճանաչման համար հայութեան մղած ջանքերուն, Փայլան նաեւ վստահեցուց, որ միլիոնաւոր քիւրտեր եւ թուրքեր եւս կը պայքարին Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը ապահովելու համար։

Փայլանի ելոյթով աւարտեցաւ ձեռնարկի պաշտօնական բաժինը, որմէ ետք Հայ Դատի պայքարը շարունակելու եւ ընդարձակելու նոր կորովով խանդավառ ներկաները հեռացան սրահէն։

Հայ Դատի տարեկան ձեռնարկին ներկայ պետական պաշտօնատարներուն, համայնքային ղեկավարներու, կազմակերպութեանց ներկայացուցիչներուն, հիւրերուն, ձեռնարկին հովանաւորողներուն եւ կազմակերպիչ յանձնախումբի անդամներուն ամբողջական ցանկերը տեսնելու համար, այցելել «Ասպարէզ»ի http://asbarez.com/167747 կայքէջը։