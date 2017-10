ՀՕՄի Ընկերային Ծառայութիւնը TEAM Եւ CHANGES Ծրագիրներու Ծառայութիւն Կը Մատուցէ

Շրջանի Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ) Ընկերային ծառայութիւնը ներկայիս ծառայութիւններ կը մատուցէ Telecommunications Education and Assistance in Multiple Languages (TEAM) եւ Community Help and Awareness of Natural Gas and Electricity (CHANGES) ծրագիրներուն գծով:

Այսպիսով, ՀՕՄի Ընկերային ծառայութիւնը կը կեդրոնանայ հետեւեալ հիմնական ծառայութեանց վրայ՝ տեղեկութիւններու տարածում, սպառողներու գիտելիքներու փոխանցում, բողոքի բանաձեւում, պաշտպանողական ծառայութիւններ անգլերէն չխօսող եւ սահմանափակ անգլերէն խօսող անհատներու, որոնք կ՛առնչուին հեռաձայնի եւ ելեկտրական հոսանքի օգտակար ծառայութիւններուն:

Այս երկու ծրագիրներուն գլխաւոր նպատակը ծառայութիւն մատուցելն է այն սպառողներուն, որոնք դժուարութիւն ունին իրենց հեռաձայնին կամ ելեկտրական հոսանքին վերաբերեալ, եւ այդ մասին գիտելիքներ ապահովել անոնց՝ կանխելու համար ապագայի դժուարութիւնները եւ տեղեկացնել սպառողներուն իրենց իրաւունքները: Այսպիսի կարիքներու օգնութեան հետեւանքով, յաճախորդները կը հասկնան իրենց վճարումները, նոր հաշիւներ կը բանան եւ իրենց վճարումներուն հետ կապուած դասաւորումներ կը կատարեն: ՀՕՄի Ընկերային ծառայութիւնը կ՛օգնէ յաճախորդներուն՝ լուծելու իրենց հարցերը եւ իրենց անունով կը բանակցի համապատասխան ընկերութիւններուն հետ, յաճախորդին նախընտրած լեզուով եւ մշակութային զգայնութեամբ:

Ներկայիս, ՀՕՄի Ընկերային ծառայութիւնը Քալիֆորնիոյ համայնքային կազմակերպութիւններէն մէկն է, որ կ՛աշխատի սահմանափակ անգլերէն իմացող սպառողներու հետ եւ աջակցութիւն կը ցուցաբերէ անոնց TEAM եւ CHANGES ծրագիրներուն միջոցաւ: ՀՕՄը այս ծառայութիւնը կը մատուցէ իբրեւ Self-Help for the Elderly-ի գործակից կազմակերպութիւն, որ կը ֆինանսաւորուի California Public Utilities Commission-ի կողմէ:

TEAM եւ CHANGES ծրագիրներուն միջոցաւ, ծառայութիւններ ստանալու համար դիմեցէք սոյն բաժինի պաշտօնեայ Զուարթ Արապաթլեանին՝ հեռաձայնելով (818) 241-7533 x117 թիւին:

* * *

ՀՕՄի Ընկերային ծառայութիւնը նուիրուած է լայնածաւալ ընկերային ծառայութիւն մատուցելու՝ անբաւարար եկամուտ ունեցող անհատներու եւ ընտանիքներու, իր չորս գրասենեակներով, որոնք կը գտնուին Կլէնտէյլի, Փասատինայի, Հոլիվուտի եւ Նորթ Հոլիվուտի մէջ: Այս ծառայութիւնները կ՛ընդգրկեն հարցերու լուծում, հարցաթերթիկներու ամբողջացում, բնակարանային եւ փոխադրամիջոցներու առնչուող հարցերու լուծում, աշխատանքային ծառայութիւններ, միջոցներու դիմումներ, անգլերէնը իբրեւ երկրորդ լեզու/կեանքը դիւրացնող դասընթացքներ եւ այլն: ՀՕՄի Ընկերային ծառայութեան գրասենեակներուն հետ կարելի է կապ հաստատել (818) 241-7533 թիւով կամ

socialservices@arswestusa.org հասցէով: