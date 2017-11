«Ցեղասպանութեան Պարտադրուած» Հատորի Ներկայացում «Ապրիլ» Գրատան Մէջ

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 16ին, երեկոյեան ժամը 7:30ին, «Ապրիլ» գրատան մէջ տեղի պիտի ունենայ «Ցեղասպանութեան Պարտադրուած. Օսմանեան Թրքական Կայսրութեան Հայ Զինուորի Մը Յուշերը» («Forced into Genocide: Memoirs of an Armenian Soldier in the Ottoman Turkish Empire») հատորին ներկայացումը:

Հատորը պիտի ներկայացնէ անոր խմբագիր եւ երկար տարիներու կրթական մշակ Ատրինէ Ալեքսանեան, որ անգլերէնի թարգմանած է Հայոց Ցեղասպանութեան ականատես իր հօր՝ Երուանդ Ալեքսանեանի ձեռագիր յուշերը:

Հատորին խմբագիրը պիտի ներկայացուի Միհրան Թումաճեանի կողմէ։

Ներկայացումը կազմակերպուած է գրատան եւ Ամերիկայի Հայկական համագումարին ջանքերով։ Մուտքը ազատ է եւ տեղի պիտի ունենայ հիւրասիրութիւն: Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, դիմել (818) 243-4112 թիւին կամ noor@abrilbooks.com հասցէին։