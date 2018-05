«Լսիր Ինձ» Ֆիլմը Պիտի Ցուցադրուի «Ապրիլ» Գրատան Մէջ

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Ուրբաթ, Յունիս 1ին, երեկոյեան ժամը 7։30ին, «Ապրիլ» գրատան մէջ (415 E. Broadway, Glendale, CA 91205) տեղի պիտի ունենայ Գագիկ Ղազարեհի՝ «Լսիր Ինձ. Չպատմուած Պատմութիւններ Ատելութենէն Անդին» («Listen To Me: Untold Stories Beyond Hatred») վաւերագրական ֆիլմին ցուցադրութիւնը եւ քննարկումը, առաջնորդութեամբ՝ Մամիկոն Յովսէփեանի, որ գործադիր վարիչն է «Վարդագոյն Հայաստան» կազմակերպութեան։

Նշեալ 75 վայրկեաննոց ֆիլմը, որ արտադրուած է 2016ին՝ «Վարդագոյն Հայաստան»ի ջանքերով, կը պատմէ Հայաստան ապրող 10 միասեռական, երկսեռական եւ անդրսեռական անձերու փորձառութեանց մասին: Ֆիլմը հայերէնով է՝ անգլերէն ենթագիրներով:

Մուտքը ազատ է, իսկ կանխաւ տեղեր ապահովելու համար, կարելի է այցելել www.itsmyseat.com/abrilbooks կայքէջը:

Յաւելեալ տեղեկութեանց համար, դիմել (818) 243-4112 թիւին, կամ՝ noor@abrilbooks.com եւ armenkaraoghlanian@yahoo.com հասցէներուն։