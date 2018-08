ՄԱՀԱԶԴ- ՄԱՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ

ՄԱՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ

(Ծնեալ՝ Յունիս 10, 1938ին, Թեհրան, Իրան)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ մօր, քրոջ եւ հարազատին՝ Մարի Մկրտիչեանի մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, Յուլիս 31, 2018ին։

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Երկուշաբթի, Օգոստոս 6, 2018ին, կէսօրէն ետք ժամը 2։30ին, Forest Lawn Hollywood Hills-ի, Old North Church մատրան մէջ 6300 Forest Lawn Dr., ապա թաղումը՝ նոյն գերեզմանատան մէջ։

Սգակիրներ՝

Դուստրերը՝

Լարիսա եւ Լէոնա Մկրտիչեաններ

Քոյրը՝ Քաթիա Մկրտիչեան եւ ընտանիքը

Եղբայրը՝ Անդրէ Մինասեան եւ ընտանիքը

Եղբայրը՝ Աւագ Մինասեան եւ ընտանիքը

Եւ համայն հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել American Cancer Society-ին PO Box 42040, Oklahoma City, OK 73123 – In memory of Mary Megerdichian: