Հեղնար Զէյթլեան Ուաթընփայի «Պակսող Էջերը» Գիրքը Կը Պատմէ Զէյթունի Աւետարանի Ոդիսականը

ՍՈՆԱ ԹԻԹԻԶԵԱՆ

Շուտով լոյս կը տեսնէ Քալիֆորնիոյ համալսարանի մշակոյթի պատմութեան մասնագէտ-դասախօս Հեղնար Զէյթլեան Ուաթընփայի «The Missing Pages. The Modern Life of a Medieval Manuscript from Genocide to Justice» («Պակսող Էջերը. Միջնադարեան Ձեռագիրի Մը Արդի Կեանքը՝ Ցեղասպանութենէն Մինչեւ Արդարութիւն») գիրքը, որ կը վերաբերի Զէյթունի Աւետարանի կորսուած 8 էջերուն:

Զէյթունի Աւետարանը 1256ին ընդօրինակուած է Հռոմկլայի մէջ: Զայն գրած ու նկարազարդած է 13րդ դարու լուսաւորիչ եւ մանրանկարիչ Թորոս Ռոսլին՝ Կոստանդին Ա. Բարձրբերդցի կաթողիկոսին պատուէրով: Աւետարանը կը նկատուի հայկական մանրանկարչութեան գլուխ գործոցներէն մէկը: Անիկա նկարազարդուած է խորաններով, աւետարանիչներու պատկերներով, լուսանցազարդերով եւ զարդագիրերով:

Աւետարանը դարեր շարունակ պահուած է Զէյթունի աննշան եկեղեցիներէն մէկուն մէջ, մինչեւ 1915՝ Հայոց Ցեղասպանութիւն: Գաղթականներուն հետ երկար ճամբայ կտրած եւ երկուքի բաժնուած է: Ապա, տարիներ ետք, մատեանը հասած է Հայաստան եւ տեղ գտած՝ Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանին մէջ: Այս միջոցին, սակայն, անկէ 8 էջեր կորսուած են:

Լոս Անճելըսի «Կեթի» թանգարանին մէջ յայտնուած են այդ 8 կորսուած էջերը 1994ին, երբ թանգարանը գնած է զանոնք Ցեղասպանութենէն վերապրած ամերիկահայ ժառանգորդներէ: Հայց. եկեղեցին դատի տուած էր «Կեթի» թանգարանը, պնդելով թէ ի՛նքն է օրինական սեփականատէրը այդ էջերուն: Իրաւական երկար պայքարը աւարտեցաւ փոխզիջումով, եւ «Կեթի» թանգարանը ընդունեց Հայց. եկեղեցւոյ օրինական սեփականատիրութիւնը, մինչ եկեղեցին որոշում տուաւ մշակութային այդ հարուստ պատառիկները նուիրել թանգարանին:

Հեղնար Զէյթլեան Ուաթընփա վերոնշեալ գիրքով ուսումնասիրած է Զէյթունի Աւետարանի ամբողջ ոդիսականը, Զէյթունի եկեղեցիէն մինչեւ Հալէպի գաղթակայանները, Էլիս կղզի, Խորհրդային Հայաստան, ապա Լոս Անճելըսի դատարանները: Ան կը նշէ, թէ մշակոյթի թանկարժէք պատառիկներուն պատմութիւնը կ՛արտացոլէ ցեղասպանութիւն ապրած, գոյապայքար մղած ու վերապրած հայ ժողովուրդի պատմութիւնը:

Գիրքին հրապարակումը նախատեսուած է Փետրուար 2019ին: Նշենք, որ Հեղնար Զէյթլեան նաեւ հեղինակն է « The Image of an Ottoman City: Architecture in Aleppo» («Օսմանական Քաղաքի Մը Պատկերը. Հալէպի Ճարատարապետութիւնը», 2004) գիրքին: Անոր գրութիւնները յաճախ լոյս կը տեսնեն «Huffington Post»ի եւ «Los Angeles Times»ի մէջ: