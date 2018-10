My Health LA Ծրագիրը, Որին Կարելի Է Անդամագրուել All For Health, Health For All Համայնքային Կենտրոնում

All For Health, Health For All համայնքային կենտրոնի առողջապահական ծրագիրներից է My Health LAը: Հարիւրաւոր մարդիկ մեր կենտրոնում կարողանում են օգտուել այս ծրագրից:

My Health LA ծրագիրը՝ դա ԱՆՎՃԱՐ առողջապահական ծրագիր է Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի ցածր եկամուտ ունեցող բնակչութեան համար, ովքեր բժշկական ապահովագրութիւն չունեն կամ իրաւասու չեն ստանալ այն: My Health LA ծրագրի օգնութիւնից կարող են օգտուել 19 տարեկան եւ բարձր անձինք, որոնց ֆինանսական եկամուտը համապատասխանում է ծրագրի նախատեսած պահանջներին: 0րինակ մէկ անձի ամսական եկամուտը չպէտք է գերազանցի 1,397 դոլարը: Ընտանիքի եկամուտի հաշուարկը կատարւում է ըստ անձերի քանակի եւ եկամտի, որի մասին մանրամասն կը ծանօթանաք մեր կլինիկայում: Անդամագրուելուց յետոյ մենք կ՛առաջարկենք ծառայութիւններ, որոնք ներառում են՝

Ընթացիկ առաջնային կանխարգելիչ բուժօգնութիւն եւ առողջապահական վերահսկողութիւն: Տեղեկութիւններ առողջապահութեան մասին եւ խորհրդատուութիւն: Մասնագիտական ծառայութիւններ եւ շտապ օգնութեան խնամք Բժշկական ծառայութիւնների բաժանմունքում (DHS): Դեղատոմսով դուրս գրուող դեղորայք: Հոգեբանի օգնութիւն: Լաբորատոր քննութիւններ:

All For Health, Health For All կլինիկայում անդամագրուելու համար պէտք է ներկայացնել հետեւեալ փաստաթղթերը՝

ա. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (օտարերկրեայ փաստաթուղթ կամ սոցիալական քարտ):

բ. Հասցէի հաստատում (նամակ կամ բնակութեան վայրը հաստատող փաստաթուղթ):

գ. Եկամտի հաստատում (աշխատավարձը կամ վճարումների անդորրագիր)

Զանգահարէք 818 549-8800 կամ 747- 444-2303 հեռախօսահամարով եւ ժամադրութիւն վերցրէք Կարինէի կամ Անահիտի հետ, նրանք ձեզ կ՛օգնեն անդամագրուելու եւ բժշկի հետ այցելելու համար: