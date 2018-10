Սվաճեան Իր Երկու Հատորները Պիտի Ներկայացնէ «Ապրիլ» Գրատան Մէջ

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 16ին, երեկոյեան ժամը 7։30էն սկսեալ, երրորդ սերունդի սփիւռքահայ հեղինակ Ռ. Փ. Սվաճեան, որ Ափրիկէ ծնած եւ հասակ նետած է, իսկ ներկայիս Անգլիա կ՛ապրի, «Ապրիլ» գրատան մէջ պիտի ներկայացնէ իր երկու հատորները՝ «In the Shadow of the Sultan» («Սուլթանին Շուքին Տակ») եւ «The Darker Shadow» («Աւելի Մութ Շուքը»)։

Հատորներէն առաջինին պատմութիւնը տեղի կ՛ունենայ Օսմանեան կայսրութեան մէջ, 1890ական թուականներուն հայութեան դիմագրաւած հալածանքի օրերուն, իսկ երկրորդը՝ Այնթապի մէջ, Հայոց Ցեղասպանութեան օրերուն եւ գրուած է յատկապէս պատանիներու եւ երիտասարդներու համար։ Մուտքը ազատ է։ Գրատան հասցէն է՝ 415 E. Broadway, Glendale, CA 91205։ Յաւելեալ տեղեկութեանց համար դիմել (818) 243-4112 թիւին կամ noor@abrilbooks.com հասցէին։