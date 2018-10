Կրծքագեղձի Քաղցկեղի Վաղ Յայտնաբերումը 

Կաթնագեղձի քաղցկեղի վտանգը մշտապէս անհանգստացնում է կանանց: Այդ նպատակով նախքան ռադիօլոգիական քննութեան դիմելը կանանց խորհուրդ է տրւում ամենամսեայ ինքնաքննութիւն կատարել:

ԶՆՆՈՒՄ ՁԵՌՔԵՐԸ ՎԵՐ ԲԱՐՁՐԱՑՐԱԾ

Ձեռքերը բարձրացնել, իրար միացրած դնել գլխի ետնամասում եւ քննել կուրծքը: Համոզուէք, որ կրծագեղձի վրայ չկայ այտուցուածութիւն, պիգմենտացիա, փոսընկածութիւն, մաշկի կնճռոտուածութիւն, պտուկի փոփոխութիւն:

ՇՕՇԱՓԵԼՈՎ ԶՆՆՈՒՄ

Պառկէք մէջքի վրայ: Ծալուած սրբիչը յաջորդաբար տեղադրել այն կրծքի տակ, որը պէտք է զննէք՝ սկզբում մէկը, ապա միւսը: Աջ ձեռքով շրջանաձեւ (ժամացոյցի սլաքի ուղղութեամբ) շօշափէք ձախ կուրծքը, ապա՝ հակառակը: Փորձէք զգալ որեւէ գնդուածութիւն, մաշկի կծկուածութիւն, պտուկի ցաւ եւ գերզգայունութիւն: Ստինքի քննութիւն կարելի է կատարել նաեւ լողանալիս:

ԿՐԾԱԳԵՂՁԻ ՆՈՐՄԱԼ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Դաշտանային ցիկլի հորմոնալ փոփոխութիւնների պատճառով կուրծքը կարող է լցուել, գնդուած երեւալ կամ դառնալ աւելի զգայուն:

Յղիութեան ընթացքում կուրծքը լայնանում է ու պնդանում:

Մարմնի ընդհանուր քաշի հետ կուրծքը ծածկւում է ճարպային հիւսուածքով:

Յիշեցնենք նաեւ, որ անկախ ձեր ինքնազննման արդիւնքներից, բժիշկները խորհուրդ են տալիս 40 տարեկանից սկսած՝ ամէն տարի մամոգրաֆիկ քննութիւն անցկացնել: Կրծքագեղձի քննութեամբ հնարաւոր է բաւականաչափ վաղ յայտնաբերել կրծագեղձի քաղցկեղը եւ բուժել այն, վիրահատական փոքր միջամտութեամբ եւ պահպանելով կուրծքը:

All For Health, Health For All բժշկական կենտրոնում կանանց առողջութիւնը պահպանող տարբեր ծրագրեր կան, որոնցից կարող են օգտուել նաեւ բժշկական ապահովագրութիւն չունեցող անձինք:

Այցելութեան համար ժամադրութիւն վերցրէք՝ զանգահարելով՝ 818-549- 8800 հեռախօսահամարով: Պահպանէ՛ք ձեր առողջութիւնը մեզ հետ: