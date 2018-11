Կանխարգելել Քաղցկեղը

Կրծագեղձի քաղցկեղը կանխարգելելու համար All For Health, Health For All բժշկական կենտրոնը առաջարկում է բուժզննում եւ մամոգրաֆիա: Ամէնամեայ քննութիւնները առողջ լինելու պայմանն են: Մեր օրգանիզմը սովորաբար «յուշում» է մեզ նման խնդիրների դէպքում եւ այն ազդանշաններին հարկաւոր է շատ մեծ ուշադրութիւն դարձնել: Հարկ է նշել, որ պէտք չէ անմիջապէս խուճապի մատնուել: Անհանգստանալ պէտք է միայն, եթէ նկատւում են ստորեւ բերուած ախտանշաններից 3-4ը: Սակայն բուժզննումը երբեք վնաս չի լինի:

Կոշտացումներ կրծքապտուկների վրայ եւ արտադրութիւն Մաշկի կառուցուածքի փոփոխութիւնը, ծակոտիների լայնացում Կրծքի մշտական ցաւ, որոնց դէպքում ցաւազրկողներն ու հակաբիոտիկները չեն օգնում Հազ ու խռպոտութիւն, որը կապուած չէ մրսածութեան հետ Փոփոխութիւնները միզապարկի եւ աղիների աշխատանքում նույնպէս կարող է քաղցկեղի ախտանշան լինել Քաշի կտրուկ աւելացման կամ կտրուկ նիհարելու դէպքում նոյնպէս հարկաւոր է անցնել բուժզննում

Every Woman Counts. այսպէս է կոչւում կառավարութեան կողմից հովանաւորուող ծրագիրը, որը ուղղուած է պահպանելու կանանց առողջութիւնը: Այս ծրագիրն անվճար է եւ մատչելի է նաեւ երկրում անօրինական կարգավիճակող գտնուող կանանց համար: Մանրամասն բացատրութիւնների համար խնդրում ենք զանգահարել մեր կենտրոն՝ (818) 549-8800 հեռախօսահամարով: