Սամիթը՝ Դեղաբոյս

ALL FOR HEALTH, HEA-LTH FOR ALL բժշկական կենտրոնը իր գործելակերպում չի բացառում նաեւ աւանդական բժշկութիւնը, որը կարող է միայն լրացնել դեղորայքային բուժումը: Լաւ կը լինի, որ ձեզ բուժող բժիշկը տեղեակ լինի թէ լրացուցիչ ինչ բուժամիջոցներ էք կիրառում: Այսօր՝ սամիթի մասին:

Հին Յունաստանում եւ Հռոմէական կայսրութեան ժամանակաշրջանում սամիթի մասին բանաստեղծութիւններ են գրել: Նրանք գտնում էին, որ սամիթն իր հոտով ու գեղեցկութեամբ յետ չի մնում միւս ծաղիկներից, անգամ՝ վարդից եւ այդ պատճառով էլ հնում ամենաթանկագին ծաղկեփնջերի մէջ անպայման տեղ է գտել նաեւ սամիթը: Դեռ այն ժամանակ մարդկանց ծանօթ են եղել սամիթի սննդարար ու բուժական (յատկապէս միզամուղ) յատկութիւնները: Նրա միջոցով պայքարել են նաեւ մակաբոյծ (պարազիտ) միջատների դէմ: Ներկայումս էլ սամիթն օգտագործւում է բժշկութեան մէջ: Պիտանի են նրա թէ՛ տերեւները եւ թէ՛ սերմերը: Սամիթը իջեցնում է զարկերակային արեան ճնշումը, լայնացնում է անօթները, արագացնում սրտի աշխատանքը եւ ուժեղացնում է միզարտադրութիւնը: Սամիթի ջուրը մեծ կիրառութիւն ունի մանկական պրակտիկայում՝ որպէս աղիներից գազերի հեռացմանը նպաստող միջոց: Այն ունի նաեւ խորխաբեր յատկութիւն: Կարծիք կայ, որ այն կերակրող մայրերի մօտ ուժեղացնում է կաթնարտադրութիւնը:

Սամիթը կարելի է օգտագործել հետեւեալ ձեւով. վերցնել մէկ ճաշի գդալ սերմ, լցնել մէկ բաժակ եռացող ջրի մէջ, 5-10 ռոպէ դնել թոյլ կրակի վրայ, քամել եւ օգտագործել սառը վիճակում՝ շնչառական ուղիների հիւանդութիւնների ժամանակ՝ օրական 4-5 անգամ մէկական ճաշի գդալ, իսկ աղիքներում գազերի կուտակման ժամանակ՝ երկու անգամ՝ ուտելուց առաջ: Մեծահասակները կարող են ընդունել նաեւ հետեւեալ ձեւով. 1 գրամ սամիթի սերմը լաւ ծեծել, մանրացնել եւ օրական 2-3 անգամ ջրով խմել: