7 Կրթական Մշակներ Պիտի Մեծարուին Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբին Կողմէ  

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Շաբաթ, 23 Մարտին, կ.ա. ժամը 11էն սկսեալ տեղի պիտի ունենայ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի կրթական հարցերու բաժանմունքին տարեկան երրորդ մրցանակաբաշխութեան ճաշկերոյթը, որուն ընթացքին պիտի մեծարուին Արեւմտեան Ամերիկայի տարածքին գործող հանրային վարժարաններու եւ համալսարաններու մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան նիւթը իւրայատուկ ձեւերով դասաւանդող 7 ուսուցիչներ եւ դասախօսներ:

«Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւադման ճաշկերոյթ» անունը կրող այս ձեռնարկը տեղի պիտի ունենայ «De Luxe» սրահին մէջ (237 E. Olive Ave., Burbank, CA 91502):

«Տարեական այս ձեռնարկը մեզի շարունակաբար կը յիշեցնէ, թէ պատմութիւնը որքան կարեւոր է մեր ամէնօրեայ կենաքին մէջ։ Անիկա առիթ մըն է գնահատելու այս կրթական մշակները, որոնք իրենց պաշտօնին պահանջածէն աւելին կատարած են, իրենց աշակերտներուն փոխանցելու համար Հայոց Ցեղասպանութեան ծալքերը, միաժամանակ լուսարձակի տակ առնելով ատելութեան եւ անհանդուրժողութեան հետեւանքները», կը յայտնէ կրթական հարցերու բաժանմունքի անդամ եւ այս ձեռնարկին կազմակերպիչ յանձնախումբի ատենապետը՝ Սեդա Անթեքելեան։

Այս տարուան մեծարեալներն են հետեւեալներ.

– Դոկտ. Ռուբինա Փիրումեան (Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղ)՝ «Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւադման ժառանգութիւն» մրցանակ.

– Դոկտ. Ճեք Ֆոնկ (Քալիֆորնիոյ նահագային համալսարանի Փոմոնայի մասնաճիւղ)՝ «Հայոց Ցեղասպանութեան համալսարանական դասաւադման» մրցանակ.

– Պեթ Հատսըն (Օսթընի անկախ վարժարաներու կրթաշրջան)՝ «Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւադման» մրցանակ.

– Հոզէ Լարա («Տէյլ» միջնակարգ վարժարան, Էնըհայմի միացեալ կրթաշրջան)՝ «Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւադման» մրցանակ.

– Դոկտ. Լեւոն Մարաշլեան (Կլենտէյլի համայնքային համալսարան)՝ «Հայոց Ցեղասպանութեան համալսարանական դասաւադման» մրցանակ.

– Նայրա Փանասեան («Նորթրիճ Էքետըմի» երկրոդական վարժարան, Լոս Անճելըսի միացեալ կրթաշրջան)՝ «Զարուհի «Սարա» Չիթճեանի անուան Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւանդման» մրցանակ.

– Վահէ Չարխտուեան («Էլընոր Ժ. Թոլ» միջնակարգ վարժարան, Կլենտէյլի միացեալ կրթաշրջան)՝ «Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւանդման» մրցանակ։

««Հայոց Ցեղասպանութեան դասաւադման ժառանգութիւն» մրցանակը երախտագիտութեան փոքր քայլ մըն է իր ամբողջ ասպարէզը մարդկութեան դէմ ոճիրներու եւ յատկապէս Հայոց Ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան եւ դասաւանդման նուիրած կրթական մշակի մը, որ ներշնչման աղբիւր դաձած է շատերու համար», կը յայտնէ կրթական բաժանմունքի անդամ Արմինէ Բազիկեան՝ արտայայտուելով դոկտ. Ռուբինա Փիրումեանի մասին։

Այս տարուան ձեռնարկին գլխաւոր բանախօսն է Մենտի Մենինկ, որ ընտրուած է Միացեալ Նահանգներու 2018ի լաւագոյն ուսուցիչը. իր 19ամեայ ասպարէզին ընթացքին ան դասաւանդած է նաեւ այլ երկիրներու մէջ, ներառեալ՝ Հայաստանի։

Նաեւ, ձեռնարկին ընթացքին իր նոր հատորը՝ «Հայկական Բարձաւանդակ. Արեւմտեան Հայաստան Եւ 1918ի Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը» («The Armenian Highland: Western Armenia and The First Armenian Republic of 1918») պիտի ներկայացնէ ուսումնասիրող եւ լուսնկարիչ Մեթիու Քարանեան։

Տեղեր ապահովելու կամ ձեռնարկը հովանաւորելու կարելիութիւններուն ծանօթանալու համար՝ այցելել www.ancawr.org/ luncheonrsvp կայքէջը կամ դիմել (818) 500-1918 թիւին: