Բանախօսութիւն՝ «Հայերը Օսմանեան Կայսրութեան Վերջին Տարիներուն Եւ Արդի Թուրքիոյ Մէջ» Նիւթով

ՖՐԵԴՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆՍ

Քրեսենթա Հովիտի Հայց. առաքելական եկեղեցիի դաստիարակչական յանձնախումբը, համագործակցութեամբ ՀՅԴ «Զաւարեան» կոմիտէի, Կիրակի, Մարտի 17ին, յաւարտ Ս. պատարագի, կ.ե. ժամի 1ից սկսեալ կազմակերպել է «Հայերը Օսմանեան կայսրութեան վերջին տարիներուն եւ արդի Թուրքիոյ մէջ» նիւթով բանախօսութիւնը առաջնորդարանի «Տիգրան եւ Զարուհի Տէր Ղազարեան» սրահում (6250 Honolulu Avenue, La Crescenta, CA 91214):

Օրուան բանախօսն է Արա Սարաֆեան՝ տնօրէնը «Կոմիտաս» հաստատութեան, որ վերջին 30 տարիներին առաջատար դեր է ունեցել Հայոց Ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան ասպարէզում: Նա պատմութեան մագիստրոսի իր վկայականը ստացել է Միշիգանի համալսարանի «Ան Արբօր»ի մասնաճիւղէն:

Արա Սարաֆեանի եւ «Կոմիտաս» հաստատութեան հիմնական աշխատանքներից է եղել Հայոց Ցեղասպանութեան ժառանգութեան տարածման գործը: Բազմաթիւ հրապարակումների կարգին են՝ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին հայերէն բնագրերից անգլերէն թարգմանութիւններ:

Բանախօսութիւնը վերաբերում է «Կոմիտաս» հաստատութեան վերջին հրապարակման, որ կ՛ընդգրկէ վիճակագրութիւնը Ցեղասպանութիւնը նախորդող ժամանակաշրջանին հայերից բնակեցուած 4000 վայրերին եւ նրանց ներկայ վիճակին։ Սարգիս Քարայեանի հեղինակած հատորին խորագիրն է՝ «Armenians in Ottoman Turkey, 1914: A Geographic and Demographic Gazetteer»: Տիգրանակերտում, բանախօսը ներկայ է գտնուել անցեալ Ծննդեան օրերի ընթացքին:

Արա Սարաֆեանը հրատարակել է Թալէաթ փաշայի զեկոյցը Հայոց Ցեղասպանութեան մասին եւ «The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916» գիրքին, որ սովորաբար յայտնի է «The Blue Book» անուամբ, քննադատական հրատարակումը։ Այդ հատորը հրատարակուել է 1916 թուականին, բրիտանացի պատմաբաններ Լորդ Ջէյմս Բրայսի եւ Առնոլդ Թոյնբիի կողմից։ Սարաֆեան հրատարակել է նաեւ սոյն գրքի թրքերէն օրինակը:

«Կոմիտաս» հաստատութիւնը նաեւ հրատարակել է Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսի յուշերը եւ համագործակցել «Հրանդ Տինք» հիմննարկի հետ:

Հասարակութիւնը հրաւիրւում է ներկայ գտնուելու սոյն կարեւոր բանախօսութեանը:

Մուտքը ազատ է եւ լինելու է հիւրասիրութիւն: