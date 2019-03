Լիբանանի Հայ Երեսփոխաններուն Նուիրուած Գործին Ներկայացումը՝ Կլենտէյլի Հանրային Գրադարանին Մէջ

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Նորթրիճի մասնաճիւղի Հայագիտական ծրագիրին եւ Պէյրութի Հայկազեան համալսարանին միացեալ ջանքերով, Հինգշաբթի, 11 Ապրիլին, երեկոյեան ժամը 8էն սկսեալ, Կլենտէյլի քաղաքամէջը գտնուող Հանրային գրադարանի սրահին մէջ տեղի պիտի ունենայ Լիբանանի հայ երեսփոխաններուն նուիրուած երկհատորեայ գործին՝ «On the Record: Armenian Deputies in the Lebanese Parliaments» ներկայացումը, անոր հեղինակին կողմէ։

Ձեռնարկը տեղի պիտի ունենայ Լոս Անճելըսի մօտ Լիբանանի ընդհանուր հիւպատոս Միրնա Խաուլիի հովանաւորութեամբ։

Պէյրութի Հայկազեան համալսարանին հրատարակած հատորներուն հեղինակն է իրաւաբան Ռուբէն Աւշարեան, որ ներկայացման աւարտին պիտի մակագրէ հատոներէն օրինակներ։ Հեղինակը խոստացած է գիրքերու վաճառքէն գոյացած հասոյթը տրամադրել Հայկազեան համալսարանի ուսանողներու կրթանպաստներու հիմնադրամին։

Մուտքը ազատ է եւ տեղի պիտի ունենայ հիւրասիրութիւն։

Գրադարանի հասցէն է՝ 222 E. Harvard Street, Glendale, CA, 91205։

Յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝ դիմել (818) 677-3456 թիւին կամ vahram.shemmassian@csun.edu եւ hasmig.baran@csun.edu հասցէներուն։