Միսթըր Իքս՝ Առեղծուածային Երգիչին Համերգը Լոս Անճելըսի Մէջ

ԾՈՎԻՆԱՐ ՂԱԶԱՐԵԱՆ-ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ

Հայ թատերաերաժշտական ընկերութեան նախաձեռնութեամբ, Շաբաթ, 29 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 7էն սկսեալ, Լա Քանիատայի «Լենթըրմըն» հանդիսասրահին մէջ ելոյթ պիտի ունենայ հայրենի համբաւաւոր երգիչ-երաժիշտ Միսթըր Իքս՝ Արթուր Յակոբեան:

Երգիչը, որ արդէն իսկ կը թեւակոխէ իր երգարուեստի հասունութեան հանգրուանը, համերգով պիտի շրջի Արեւմտեան Ամերիկայի հայաշատ շրջանները եւ 29 Մարտ 2019ին ելոյթ պիտի ունենայ Լոս Անճելըսի մէջ:

Միսթըր Իքս շատերու հետաքրքրութիւնը շարժած է իր սեւ դիմակով՝ իր ելոյթներուն ընթացքին:

Արթուր Յակոբեան 2000էն ի վեր, շուրջ ութ տարի, իր հանրածանօթ դիմակով հանդէս կու գայ: Բայց Ապրիլ 2008ին, Լոս Անճելըսի համեհրգին ընթացքին կ՛որոշէ հանել դիմակը:

Հանդիսատեսներուն մօտաւորապէս կէսը կը գոռայ՝ «հանի՛ր», իսկ միւս մասը՝ «մի՛ հանիր». երգիչը այդ օրը հանեց դիմակը եւ շարունակեց իր երաժշտութեան երթը անխափան՝ նոյն յաջողութեամբ, բայց այս անգամ աւելի շատ՝ իբրեւ Արթուր Յակոբեան: Այնուամենայնիւ, իր Միսթըր Իքս բեմական անունը ամէնուրեք յամառօրէն կցուած կը մնայ Արթուրին:

Երգիչէ մը աւելի, ան բազմատաղանդ երաժիշտ մըն է, որ բացի երգելէ, նաեւ հմուտ կերպով կը նուագէ բազմաթիւ նուագարաններու վրայ, ինչպէս՝ կիթառ, դաշնամուր, ձեռնադաշնակ, աքորտէոն, հարուածային գործիքներ՝ թմբուկ, ծնծղայ եւ այլն: Հայերէնէն բացի, ան վարժ եւ սահուն կերպով կը մեկնաբանէ երգեր՝ սպաներէն, անգլերէն, իտալերէն եւ ֆրանսերէն:

Միսթըր Իքս գտած է իր կեանքին սէրը երաժշտական աշխատանքներուն ընդմէջէն: Երբ ան, Ապրիլ 2013ին կապ կը հաստատէ երգերու հեղինակ Սվեթլանային հետ՝ նոր երգերու բանաստեղծութիւններու համար, ան կը հմայուի երիտասարդ բանաստեղծուհիով: Տարուելով անոր գեղեցկութեամբ եւ ազնուական նկարագիրով՝ բառերու մասին հարցնելէ աւելի կը սկսի հարցնելու անոր անձնական կեանքին մասին: Յարաբերութիւնները շատ արագ մտերմութեան կը վերածուին: Օր մը, երբ Միսթըր Իքս ելոյթ կ՛ունենար նաւագնացութեան մը ընթացքին, Սվեթլանան եւ իր ծնողները կը գտնուէին նոյն նաւուն վրայ: Երգիչը կը հրաւիրէ բանաստեղծուհին իր հետ պարելու եւ այնտեղ՝ պարահարթակին վրայ անոր ձեռքը կը խնդրէ: Այսպիսով կը հիմնուի անոնց երջանիկ բոյնը:

Սիրուած երգիչը պիտի կատարէ իր ծանօթ երգերէն, նաեւ փունջ մը նոր երգեր: Յիշենք իր սիրուած երգերէն քանի մը հատը՝ «Ես Կը Գամ Երբ Դու Մենակ Կը Մնաս», «Սիրում Եմ Քեզ», «Դու Ասում Էիր Սիրում Եմ», «Ես Այնպէս Եմ Ուզում», «Ես Գիտեմ Դու Էլ Յիշում Ես», «Ես Ուզում Եմ Ասել», «Յոյս Աղօթք Առ Աստուած» եւ «Նկարիչ Եմ»:

Միսթըր Իքսի երգացանկին վրայ ընդհանրապէս ընդգրկուած կ՛ըլլան եւրուպական, ամերիկեան եւ լատին ամերիկեան յայտնի երգեր, ինչպէս՝ Baila Morena, Besame Mucho, If You Go Away, Kastanet եւ այլ երգեր:

Թատերաերաժշտական ընկերակցութեան նախագահ Վիքթոր Մարտիրոսեան եւ իր դուստրը՝ Լուիզը, մեծ խանդավառութեամբ լծուած են երգահանդէսի կազմակերպչական աշխատանքներուն: Վ. Մարտիրոսեան ստանձնած է երգահանդէսին հովանաւորութիւնը՝ քաջ գիտնալով, որ այս երգիչը իր բազմերանգ տաղանդով պիտի դիւթէ հանդիսատեսը: Եւրոպականի ու հայկականի խաչմերուկին վրայ կանգնած արուեստագէտը կրցած է իր հմայիչ ձայնով գինովցնել այն նրբաճաշակ հանդիսատեսը, որ Միսթըր Իքսը կը պատկերացնէ միջազգային բեմերու վրայ:

Յաջող երթ սիրելի երգիչին եւ յատկապէս թատերաերաժշտական ընկերակցութեան, որ 60 տարի շարունակ մնացած է պատնէշի վրայ, յանուն հայ արուեստագէտին եւ հայ բեմին։ համերգասրահին հասցէն է՝ 4491 Cornition Avenue, La Canada Flintridge, CA 91011