«Լոս Անճելըս Թայմզ»ը Կը Յանձնարարէ Քարանեանի «Հայկական Բարձրաւանդակ» Հատորը

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- «Լոս Անճելըս Թայմզ» օրաթերթի գիրքերու բաժանմունքի խմբագիրները իրենց յանձնարարած նոր հատորներու ցանկին վրայ ներառած են նաեւ ուսումնասիրող եւ լուսանկարիչ Մեթիու Քարանեանի հատորը՝ «The Armenian Highland: Western Armenia and The First Armenian Republic of 1918» («Հայկական Բարձրաւանդակ. Արեւմտեան Հայաստան Եւ 1918ի Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը»):

Ասպարէզով իրաւաբան՝ Մեթիու Քարանեանի լուսանկարչական-պատմական այս հատորը կեդրոնացած է գլխաւորաբար Պատմական Հայաստան կամ Արեւմտեան Հայաստան անուններով ծանօթ տարածքին վրայ, որ անցեալին կը կոչուէր Հայկական Բարձրաւանդակ: Հատորին լուսանկարները կու գան 1997-2018ի միջեւ Քարանեանի դէպի Արեւմտեան Հայաստան կատարած ճամբորդութիւններէն: