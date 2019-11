Հայ Դատի Յանձնախումբի Եւ Ամերիկայի Հայկական Համագումարի Ներկայացուցիչներուն Հետ

Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը Ուաշինկթընի մէջ հանդիպումներ ունեցաւ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի Ուաշինկթընի գրասենեակի ղեկավար Արամ Համբարեանի եւ Ամերիկայի հայկական համագումարի Ուաշինկթընի գրասենեակի ղեկավար Պրայըն Արտունիի հետ։

Մայիլեան ընդգծեց Միացեալ Նահանգներու հայկական կառոյցներու առանցքային դերակատարութիւնը՝ Ներկայացուցիչներու տան կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւի ընդունման մէջ։

Հանդիպումներուն ընթացքին կարեւոր նկատուեցան համահայկական նշանակութեան հարցերու շուրջ համակարգուած ջանքերու շարունակման անհրաժեշտութիւնը։

ԵԼՈՅԹ՝ THE CENTER FOR THE NATIONAL INTEREST ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարը ելոյթ ունեցաւ Միացեալ Նահանգներու The Center for the National Interest վերլուծական կեդրոնին մէջ։ Chatham House ձեւաչափով կայացած հանդիպումին մասնակցեցան Ուաշինկթընի մէջ գործող ակադեմական եւ փորձագիտական կառոյցներու քանի մը ներկայացուցիչներ:

Մասիս Մայիլեան պատասխանեց հանդիպման մասնակիցներուն հարցումներուն: