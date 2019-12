Պէրպէրեանի Եւ Ուաթընփաուի Գիրքերը Հայագիտական Ուսմանց Ընկերակցութեան Մրցանակին Կ՛արժանանան

ՖՐԵԶՆՕ.- Հայագիտական ուսմանց ընկերակցութիւնը (SAS) կը տեղեկացնէ, թէ ընտրած է 2018 եւ 2019 տարիներուն լոյս տեսած հայագիտական նիւթերով լաւագոյն երկու գիրքերը, որոնք պիտի ստանան ընկերակցութեան «Տէր Մկրտիչեան» մրցանակը։

Մրցանակակիր հատորներն են՝ փրոֆ. Հուրի Պէրպէրեանի «Roving Revolutionaries: Armenians and the Connected Revolutions in the Russian, Iranian, and Ottoman Worlds» («Շրջուն Յեղափոխականներ. Հայերը Եւ Ռուսական, Իրանեան, Եւ Օսմանեան Աշխարհի Զուգորդուած Յեղափոխութիւնները») եւ դոկտ. Հեղնար Զէյթլեան Ուաթընփաուի «The Missing Pages. The Modern Life of a Medieval Manuscript from Genocide to Justice» («Պակսող Էջերը. Միջնադարեան Ձեռագիրի Մը Արդի Կեանքը՝ Ցեղասպանութենէն Մինչեւ Արդարութիւն») գիրքերը։

Քալիֆորնիոյ համալսարանի հրատարակչատան կողմէ հրատարակուած «Շրջուն Յեղափոխականներ» հատորին մէջ կը ներկայացուի 20րդ դարու սկիզբը տեղի ունեցած ռուսական, օսմանեան եւ իրանեան յեղափոխութիւններուն միջեւ եղած կապերուն եւ յատկապէս անոնց մէջ հայերու դերակատարութիւնը:

Փրոֆ. Հուրի Պէրպէրեան Քալիֆորնիոյ համալսարանի Ըրվայնի մասնաճիւղի պատմութեան դասախօս է եւ վարիչը՝ համալսարանին մէջ գործող Հայագիտական ուսմանց Մեղրունի ընտանիքի նախագահական ամպիոնին: Ան հեղինակն է շարք մը յօդուածներու, ինչպէս նաեւ՝ «Armenians and the Iranian Constitutional Revolution of 1905-1911: The Love for Freedom Has No Fatherland» («Հայերը Եւ 1905-1911ի Իրանեան Սահմանադրական Յեղափոխութիւնը. Ազատութեան Սէրը Հայրենիք Չունի») հատորին:

Սթենֆըրտ համալսարանի հրատարակչատան կողմէ հրատարակուած «Պակսող Էջերը» նուիրուած է Զէյթունի Աւետարանի ոդիսականին, սկսելով անոր ծննդավայրէն, անցնելով Ցեղասպանութեան բովէն մինչեւ Հալէպի գաղթակայանները, Էլիս կղզին, Խորհրդային Հայաստան եւ Լոս Անճելըսի «Կեթի» թանգարանը ու անոր շուրջ Հայց. առաքելական եկեղեցւոյ եւ թանգարանին միջեւ իրաւական պայքարը։

Դոկտ. Հեղնար Զէյթլեան Ուաթընփաու նաեւ հեղինակն է մրցանակակիր «The Image of an Ottoman City: Architecture in Aleppo» («Օսմանեան Քաղաքի Մը Պատկերը. Հալէպի Ճարտարապետութիւնը», 2004) գիրքին: Անոր գրութիւնները լոյս տեսած են «Հաֆինկթըն Փոսթ»ի եւ «Լոս Անճելըս Թայմզ»ի մէջ:

Հայագիտական ուսմանց ընկերակցութեան նախագահ փրոֆ. Պետրոս Տէր Մաթոսեան շնորհաւորեց զոյգ ուսումնասիրութիւններուն հեղինակները, դրուատելով անոնց տարած որակաւոր աշխատանքը։

2015ին հաստատուած այս մրցանակին կ՛ընկերանայ նաեւ 500ական տոլարի վարձատրութիւն մը։ Մրցանակին առաջին հինգ տարիներուն հովանաւորութիւնը ստանձնած է Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնաճիւղին մէջ գործող Հայագիտականին վարիչը՝ փրոֆ. Պարլօ Տէր Մկրտիչեան։

Հայագիտական ուսմանց ընկերակցութեան մասին յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝ կարելի է այցելել

societyforarmenianstudies.com կայքը: