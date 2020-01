«Դաւիթ Օհաննէսեան Եւ Երուսաղէմի Հայկական Խեցեգործութիւնը» Նիւթով Դասախօսութիւն Ֆրեզնոյի Մէջ

ՖՐԵԶՆՕ.- Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնաճիւղին մէջ գործող Հայագիտական ծրագիրին կազմակերպութեամբ, Երեքշաբթի, 28 Յունուարին, երեկոյեան ժամը 7:30էն սկսեալ, հանրային դասախօսութիւն մը տրուի համալսարանին Գործարարական բաժանմունքի «Փիթըրզ» սրահին մէջ (թիւ 191):

«Դաւիթ Օհաննէսեան եւ Երուսաղէմի հայկական խեցեգործութիւնը» նիւթը պիտի ներկայացուի հեղինակ Սաթօ Մուղալեանի կողմէ, որ Հայոց Ցեղասպանութենէն վերապրած Օհաննէսեանի թոռնիկն է եւ հեղինակը՝ Feast of Ashes. The Life and Art of David Ohannessian («Մոխիրներու Խրախճանք. Դաւիթ Օհաննէսեանի Կեանքն Ու Արուեստը») հատորին, որ նուիրուած է Օհաննէսեանի իւրայատուկ կեանքին եւ իրագործումներուն:

Դասախօսական ձեռնարկին մուտքը ազատ է: Ինքնաշարժները կարելի է ձրիաբար պահել P5 կամ P6 կանգառներուն մէջ, յատուկ գաղտնաթիւ մը ստանալով հայագիտականէն։

Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար՝ դիմել (559) 278-2669 թիւին կամ այցելել www.fresnostate.edu/armenianstudies կայքէջը: