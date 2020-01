Համազգայինի Արեւելեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան 2019ի «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» Ժամանակակից Գրականութեան  Մրցանակը

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Արեւելեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութիւնը կը տեղեկացնէ «Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեան» ժամանակակից գրականութեան չորրորդ մրցանակաբաշխութեան արդիւնքը: 2019ի մրցանակին կ՛արժանանայ Ալան Արփաճեանի (Allan Arpajian) եւ Սիւզան Արփաճեան Ճոլլիի (Susan Arpajian Jolley) Out of My Great Sorrows: The Armenian Genocide and Artist Mary Zakarian, Ֆիլատելֆիա հաստատուած արուեստագէտ Մարի Զաքարեանի կեանքին նուիրուած գեղագիտական երկը:

Դատական կազմը հանգեցաւ այս որոշումին շատ երկար խորհրդածութիւններէ ետք, որովհետեւ ներկայացուած ստեղծագործութիւններուն մեծ մասը իսկապէս արժանիքներ ունէին:

Մրցանակը յատկացուեցաւ այս յուշագրութիւնը գեղարուեստական վէպի նման կարդացուելուն եւ ընտանիքի մը պատմութեան ընդմէջէն ամբողջ ժողովուրդի մը պատմութիւնը բնականօրէն շաղկապուած փոխանցելուն համար:

Համազգայինի այս մրցանակը կը կրէ հայ գրականութեան երախտաւոր, գրաքննադատ, «Հայրենիք»ի երկարամեայ խմբագիր Մինաս Թէօլէօլեանի եւ անոր կողակիցին՝ հայոց լեզուի եւ գրականութեան ուսուցչուհի Գոհար Թէօլէօլեանի անունը:

Այս մրցանակը կը շնորհուի Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ բնակող շնորհալի հեղինակներու: Համազգայինի հիմնական նպատակն է մրցանակին միջոցով քաջալերել այն հեղինակները, որոնք կը գրեն հայկական նիւթերու մասին: Իւրաքանչիւր մրցանակակիրի նիւթական պարգեւը 1500 տոլար է: Գրութիւնները կրնան ըլլալ գրական որեւէ հիմնական ձեւի մէջ. բանաստեղծութիւն, պատմուածք, վէպ, նորավէպ, թատրերգութիւն, ինչպէս նաեւ յուշագրութիւն, մտորումներ եւ գրական վերլուծութիւններ: Մրցոյթին մասնակցողները պէտք է ծագումով հայ ըլլան կամ ներկայացուած բովանդակութիւնը հայութեան վերաբերող նիւթ պարունակէ:

Այս մրցանակին նիւթական յատկացումը կատարած են Սան Ֆրանսիսքօ բնակող տէր եւ տիկին Եդուարդ եւ Վերժին Մսըրլեանները:

Դատական կազմի անդամներն են՝ դոկտ. Սիմա Աբրահամեան-Յովհաննէսեան (Մոնթրէալ), Անոյշ Ակներեան (Մոնթրէալ), դոկտ. Վարդան Մատթէոսեան (Նիւ Ճըրզի), դոկտ. Կարէն Ջալլաթեան (Քալիֆորնիա)։