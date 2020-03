COVID19 Թեսթաւորում`All For Health, Health For All Բժշկական Կենտրոնում

All For Health, Health For All համայնքային բժշկական կենտրոնի հիմնական մասնաճիւղում`որը գտնւում է 519 East Broadway հասցէում, կատարւում է կորոնավիրուսի (COVID-19) թեսթաւորում: Հարկաւոր է զանգահարել (818) 409-3020 հեռախօսահամարով, ժամադրութիւն վերցնել: Ձեզ հետ նախ կը խօսեն բժիշկները եւ ըստ ձեր ունեցած ախտանշանների կը կատարուի կորոնավիրուսի թեսթաւորում:

Հնարաւոր է, որ ձեր ախտանշանները սովորական մրսածութիւն են եւ կորոնավիրուսի առկայութեան տագնապի պատճառով ընկալւում են վտանգաւոր: Դուք հնարաւորութիւն կ՛ունենաք հեռախօսով խորհրդակցելու բժշկի հետ եւ ճշդելու Ձեր հարցերը: Եթէ բժիշկը որոշեց, որ պէտք է թեսթ կատարել, նշուած ժամին դուք կը գաք կենտրոնի կայանատեղի եւ անմիջապէս մեքենայի միջից կը կատարուի թեսթաւորում: Քթանցքից կը վերցուի քսուկ, որն էլ կ’ուղարկուի լաբորարատորիա (տարրալուծարան): Հիւանդը մնում է մեքենայում, որպէսզի կանխի վարակի տարածումը: Պատասխանների համար անհրաժեշտ է երեք օր: Թեսթաւորման համար կարեւոր չէ, թէ ինչ ապահովագրութիւն ունէք: All For Health, Health For All բժշկական կենտրոնը ունի անհրաժեշտ ծրագրերը թեսթեր կատարելու համար: Նաեւ մի խնդրանք՝ եթէ իսկապէս չկայ լուրջ ախտանշան, հնարաւորութիւն տուէք ուրիշներին թեսթաւորուելու, քանի որ բժշկական անձնակազմը աշխատելու է միայն ժամադրութիւններով:

Զանգահարէք՝ (818) 409-3020: