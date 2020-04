ՄԱՀԱԶԴ. ՄԱՐԳՐԻՏ (ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ) ՇԵՐՊԵԹՃԵԱՆ

ՄԱՐԳՐԻՏ (ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ) ՇԵՐՊԵԹՃԵԱՆ

(Ծնեալ՝ Փետր. 27, 1927ին, Մուսա Տաղ)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ մօր, մեծ մօր, մեծ մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին՝ Մարգրիտ Շերպեթճեանի մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի Մարտ 26, 2020ին։

Ներկայի պայմաններուն պատճառով՝ յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնները պիտի կատարուին ընտանեկան պարագաներով միայն, Հինգշաբթի, Ապրիլ 2, 2020ին, առաւօտեան ժամը 7։30ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ։

Սգակիրներ՝

Զաւակը՝ Սերոբ Շերպեթճեան եւ ընտանիք (Զուիցերիա)

Զաւակը՝ Նորայր եւ Յասմիկ Շերպեթճեան եւ ընտանիք

Դուստրը՝ Զուարթ եւ Յարութ Եղիայեան եւ ընտանիք

Զաւակը՝ Զաւէն Շերպեթճեան եւ ընտանիք

Փեսան՝ Մովսէս Թասլաքեան եւ ընտանիք

Եւ համայն Շերպեթճեան, Ուրֆալեան, Գազանճեան, Ղարիպեան, Եսայեան, Կարապետեան, Քէշիշեան, Աբրահամեան, Գարագաշեան, Իսքէճեան ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Էնսինոյի Ֆերահեան Ազգային վարժարանին (Checks can be mailed to Holy Martyrs Armenian School – Ferrahian School. 5841 Freeman Avenue, La Crescenta CA 91214).