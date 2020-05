ՄԱՀԱԶԴ. ԿԱՐՕ (ԸՍԹԷԶ) ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

ԿԱՐՕ (ԸՍԹԷԶ) ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, եղբօր, խնամիին եւ հարազատին՝ Կարօ Գազանճեանի մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, Մայիս 8, 2020ին։

Սգակիրներ՝

Այրին՝ Մարօ Գազանճեան

Դուստրը՝ Սարին եւ Ատամ Միքայէլեան

Զաւակը՝ Միրաք Գազանճեան

Եղբայրը՝ Երուանդ եւ Շաքէ Գազանճեան եւ զաւակները

Եղբօր կինը՝ Մարի Գազանճեան եւ զաւակները

Եղբօր կինը՝ Արաքսի Գազանճեան եւ զաւակները

Աներորդին՝ Հրաչ եւ Հուրիկ Թաթլեան եւ զաւակները

Խնամին՝ Սթիւ եւ Նանէթ Միքայէլեան եւ զաւակները

Եւ համայն Գազանճեան, Գոսագեան, Աբօշեան, Տարագճեան եւ Գալուստեան ընտանիքները, հարազատներն ու ընկերները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Պէյրութի Հայ Աւետարանական Քոլեճին (www.AMAA.org, please choose memorial-donations – and designate the gift to the Armenian Evangelical Schools (Lebanon) – Note “AEC Fund in Memory of Garo Kazanjian” & feel free to include a message). Checks payable to AMAA, 31 West Century Road, Paramus, NJ 07652․- Memo: AEC in memory of Garo Kazanjian.