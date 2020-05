ՄԱՀԱԶԴ. ՃԱՍԹԻՆ (ԿԱՐԱՔԵԱՆ) ՓՈՄԱՔԵԱՆ

ՃԱՍԹԻՆ (ԿԱՐԱՔԵԱՆ) ՓՈՄԱՔԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 17 Դեկտեմբեր 1974ին, Լոս Անճելըս)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ կնոջ, մօր, դստեր, քրոջ եւ հարազատին՝ Ճասթին Փոմաքեանի մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 1Մայիս 2020ին, յետ երկարատեւ hիւանդութեան։

«Քորոնա« ժահրի համաճարակին պատճառով, թաղման արարողութիւնը, որ տեղի պիտի ունենայ Երկուշաբթի, 18 Մայիս 2020ին, կէսօրուան ժամը 12ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ՝ ներկայ պիտի գտնուին միայն ընտանեկան պարագաները:

Սգակրներ՝

Ամուսինը՝ Մամբրէ Փոմաքեան

Դուստրերը՝ Արիանա եւ Նաթալի Փոմաքեան

Ծնողքը՝ Կրեկըրի եւ Ալիս Կարաքեան

Քոյրը՝ Ճենիֆըր Կարաքեան-Ֆլորիօ եւ Անտրէա Ֆլորիօ եւ ընտանիք

Աները՝ Անահիտ Փոմաքեան

Տագրը՝ Յակոբ եւ Սօսի Փոմաքեան եւ ընտանիք

Տալը՝ Քարոլին եւ Քարլօ Ուղուրլեան եւ ընտանիք

Մօրաքոյրը՝ Ատրիէն եւ Ճան Եաղճեան եւ ընտանիք

Հարազատը՝ Անահիտ եւ Յակոբ Առաքելեան եւ ընտանիք

Հարազատը՝ Եդուարդ եւ Նուարդ Գոլանճեան եւ ընտանիք

Հարազատը՝ Լուսինէ Ասլանեան-Գոլանճեան եւ ընտանիք

Հօրեղբայրը՝ Մայքըլ եւ Պարպարա Կարաքեան եւ ընտանիք

Հօրաքոյրը՝ Կէյլ Անթընի եւ ընտանիք

Հարազատը՝ Մատլէն Գուպիքեան եւ ընտանիք

Եւ համայն Փոմաքեան, Կարաքեան, Առաքելեան, Եաղճեան, Գոլանճեան, Ուղուրլեան, Անթընի ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Ռոզ եւ Աէք Փիլիպոս Ազգային վարժարանի Ճասթին Փոմաքեան ֆոնտին (Checks payable to: Rose & Alex Pilibos. Mailed to: Rose & Alex Pilibos Armenian School – Justine Pomakian Memorial Fund- 1615 N. Alexandria Ave., Los Angeles, CA 90027. Donations may also be submitted via the following link: https://www.pilibos.org/apps/pages/in_loving_memory):