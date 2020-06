ՄԱՀԱԶԴ. ԿԱՐԱՊԵՏ ՔՐԻՒՄԵԱՆ

ԿԱՐԱՊԵՏ ՔՐԻՒՄԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 1932ին, Հալէպ, Սուրիա)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր եւ հարազատին՝ Կարապետ Քրիւմեանին մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 29 Մայիս 2020ին։

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 5 Յունիս 2020ին, առաւօտեան ժամը 11ին, Վեն Նայսի Ս․ Պետրոս Հայց․ Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ, 17231 Sherman Way, Van Nuys, CA 91406, ապա թաղումը՝ Լա Վըրնի Lavern Cemetery գերեզանատան մէջ, 3201 B Street, La Verne, CA 91750։

Սգակիրներ՝

Այրին` Ալիս Քրիւմեան

Զաւակները` Սեւան Քրիւմեան եւ զաւակը` Հայկ

Նարեկ Քրիւմեան եւ զաւակները` Մայքլ եւ Ալէքսանտր

Տոքթ. Ռազմիկ եւ Նիքոլ Քրիւմեան եւ զաւակները` Թալին, Նայիրի, Լոռի եւ Արմէն

Հարազատները՝ Յարութիւն եւ Արշօ Քրիւմեան եւ ընտանիք

Արսէն եւ Վիլմա Գույումճեան եւ ընտանիք

Ներսէս եւ Ռիթա Տուզճեան եւ ընտանիք

Եւ համայն Քիւրիւմլեան, Աճոյեան եւ Ալթունճի ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնրուի կատարել «Ասպարէզ» օրաթերթին (Please make checks payable to: Armenian Media Network, 1203 N. Vermont Ave., Los Angeles, CA 90029) կամ «Նոր Օր» շաբաթաթերթին (Nor Or Weekly, 1901 N. Allen Ave., Altadena, CA 91001):

Ծանօթ պայմաններուն բերումով, գերեզմանատան մէջ թաղման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ միայն ընտանիքի փոքրաթիւ հարազատներուն ներկայութեամբ: