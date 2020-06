Լիբանանահայութեան Համար 165,000 Տոլար Հաւաքուեցաւ

ԿԼԵՆՏԷՅԼ.- Հայ Մշակութային հիմնարկութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ համայնքին համատեղ ջանքերով կարելի եղած է 165,000 տոլար հաւաքել լիբանանահայութեան կարիքներուն հասնելու համար:

Լիբանանահայութիւնը տնտեսական դժուարութիւններու դիմաց կը գտնուի ոչ միայն համաճարակին, այլ անկէ առաջ սկսած քաղաքական եւ տնտեսական տագնապին պատճառով, որուն իբրեւ արդիւնք երկրին դրամանիշը արժեզրկուեցաւ` հասնելով իր ամէնէն ցած մակարդակին:

Անսալով Լիբանանի հայկական զանազան կազմակերպութիւններու եւ հաստատութիւններու աջակցութեան կոչին` Հայ Մշակութային հիմնարկութիւնը դիմեց շրջանի երկար տարիներու իր համակիրներուն եւ համայնքին` կարենալով յատկանշական գումար մը մէջտեղ բերել, լիբանանահայութեան անմիջական օժանդակութիւն հասցնելու համար:

Ստորեւ՝ նուիրատուներուն ցանկը.

ACF Burbank

ACF Fresno

ACF Glendale

ACF Hollywood

ACF Houston

ACF La Crescenta

ACF Montebello

ACF N. Hollywood

ACF N. Valley

ACF Orange County

ACF Pasadena

ACF San Francisco

ACF San Jose

ACF South Valley

ACF Torrance

Apelian Vicken

ARAMCO

Aslanian Stepan

Atamian George

Atamian Zareh

Barigian Trust

Bedikian Lena

Bezdjian Garbis

Boyajian Hovsep & Elo

Bozoghlian Carlos

Eshgian Garo & Sossy

Fermanian Bedig & Maro

Garabedian Sarkis & Cima

Garboushian Vahan

Golden State Bank

Guedikian Raffi & Dina

Holly Martyres

Hovsepian Viken & Nora

Karapetian Berdj & Mary

Kohler Haygoush

Kradjian Raffi and Aline

Melkonian Varant & Hoori

Mesrobian Harout Dr.

Mimar Arman

Ourfalian Raffi

Sarian Mike

Shadarevian Vache

Simonian John/ILDICO Inc.

Topalian Koko

Western Diocese

Yeretsian Khachik

Youredjian Hagop

Anonymous

Anonymous

Abajian Tamar

Aboulian Vana

Abrahamyan Taline

Adalian Jean & Maral

Aghajanian Norik

Aghazaryan Mari

Aghjayan Viken & Seta

Agopian Kaloust ^ Any

Andekian Maral & Alex

Apkarian Gassia

Arjian Vanouhy

Armenian Margaret (Maggy)

Artinian Araz

Artinian Hagop

Artinian Hratch

Asatoori Sarmen

Asatoorian Krestena

Ashkarian Kevork & Sonia

Baghdadlian Joseph & Hourig

Baghdadlian Silvie

Balian George

BEC Electric Corp

Bedosian Armik

Bedrosian Alma

Benlian Gladis

Berberian Onnig & Lena

Bishara Aline

Bodozian Armine

Boghossian Alfred & Rima

Clemens Ashkhen

Dakessian Bedros & Maral

Davidian Adrineh

Davidian Edwin/Abcarian Arline

Demir Nairi

Dimejian Hovig & Aida

Di Bonito Alfonso & Erika

Diablo Racing Inc.

Donabedian Hourig

Elbekian Sahag & Zarmig

Gabrielian Ara

Garabetian Lucie

Gharakhanian Jirair

Gharibian Neeree

Ghokasian Ailin

Go MG Partners Inc.(Foothill Mart In Tujunga)

Guedikian Mark & Houri

Hagopian Maro

Hamazkayin OC “Sardarabad”

Hovsepian Krikor & Magda

Harutiounian Avo & Zepur

IHSS Social Workers – Chatsworth

Issa Souzan

Kabaklian Insurance Agency

Kadian Hrach & Dzaghi

Karapetian Aida

Karayan Ida

Karchikian Silva M.D.

Kardzar Raffi & Nora

Kassabian Ardy & Courtney

Kazadjian Araxie

Kazandjian Araxi

Kazanjian Caroline

Kechichian Silva

Khachatryan Anita

Koshkarian Noyemi

Lebanese Arak Corporation

Mankerian Viken & Salpi

Manouchehrian Jora

Marselian Manuel & Siran

Mehrabian Anadid

Mekhdjian Maro

Melkonyan Roza

Moujukian Maro

Nazarian Hasmik

Nazarian Raffi & Zarmig

Nazaryan Merujan

Ohanian Seta

Ohanian Souzy & Rafi

Ourfalian Sevan

Pakradouni Roubina

Pakradouni Salpi

Reay Graeme

Rechdouni Aida

Reganian Adrine

Sarian Hovig & Suzy

Sarkissian Dina

Sarkissian Raffi & Maral

Sarkisssian Meline

Sarkuni Maggie

Sayegh Ohannes

SEIU Local 721Armenian Cauces

Semerdjian Kevork & Sossy

Sepetjian Ani

Sepian Vicken & Pakradouni Laleh

Shahinian Shahe & Sossy

Shalian Hermine

Shiklanian Serj

Shiklanian Silva & Balian Seta

Sipilian Paul & Clara

Stepanian George & Violer

Sukiasyan Azniv

Tavoukjian Viken

Tchaghlassian

Tchekidjian Kevork & Susik

Tomassian Marina

Tomassian Rita

Tradee Co. LLC

Vartazarian J.

Yepremian Viken

Yeretsian Vicky

Zadoorian Meghedy

Zakaryan Armine

Zaki Sanda

Zarokian Anjelia

Anonymous

Anonymous