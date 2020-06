ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ- ՃԱՍԹԻՆ (ԿԱՐԱՔԵԱՆ) ՓՈՄԱՔԵԱՆ

ՃԱՍԹԻՆ (ԿԱՐԱՔԵԱՆ) ՓՈՄԱՔԵԱՆ

Հանգուցեալ Ճասթին Փոմաքեանի մահուան քառասունքին առիթով, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Շաբաթ, 27 Յունիս, 2020ին, կէսօրուան ժամը 12ին, Հոլիվուտի Ս. Կարապետ Մայր եկեղեցւոյ մէջ, 1614 N. Alexandria Ave.։

Սգակրներ՝

Ամուսինը՝ Մամբրէ Փոմաքեան

Դուստրերը՝ Արիանա եւ Նաթալի Փոմաքեան

Ծնողքը՝ Կրեկըրի եւ Ալիս Կարաքեան

Քոյրը՝ Ճենիֆըր Կարաքեան-Ֆլորիօ եւ Անտրէա Ֆլորիօ եւ ընտանիք

Աները՝ Անահիտ Փոմաքեան

Տագրը՝ Յակոբ եւ Սօսի Փոմաքեան եւ ընտանիք

Տալը՝ Քարոլին եւ Քարլօ Ուղուրլեան եւ ընտանիք

Մօրաքոյրը՝ Ատրիէն եւ Ճան Եաղճեան եւ ընտանիք

Հարազատը՝ Անահիտ եւ Յակոբ Առաքելեան եւ ընտանիք

Հարազատը՝ Եդուարդ եւ Նուարդ Գոլանճեան եւ ընտանիք

Հարազատը՝ Լուսինէ Ասլանեան-Գոլանճեան եւ ընտանիք

Հօրեղբայրը՝ Մայքըլ եւ Պարպարա Կարաքեան եւ ընտանիք

Հօրաքոյրը՝ Կէյլ Անթընի եւ ընտանիք

Հարազատը՝ Մատլէն Գուպիքեան եւ ընտանիք

Եւ համայն Փոմաքեան, Կարաքեան, Առաքելեան, Եաղճեան, Գոլանճեան, Ուղուրլեան, Անթընի ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները

Հագնուցեալի յիշատակին նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Ռոզ եւ Աէք Փիլիպոս Ազգային վարժարանի Ճասթին Փոմաքեան ֆոնտին (Checks payable to: Rose & Alex Pilibos. Mailed to: Rose & Alex Pilibos Armenian School – Justine Pomakian Memorial Fund- 1615 N. Alexandria Ave., Los Angeles, CA 90027. Donations may also be submitted via the following link: https://www.pilibos.org/apps/pages/in_loving_memory):

ՃԱՍԹԻՆ ՓՈՄԱՔԵԱՆի մահուան տխուր առիթով, հանգուցեալի ամուսինը, զաւակներն ու հարազատները իրենց խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնեն Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանին, Վիգէն Ա. քհնյ. Վասիլեանին եւ բոլոր անոնց, որոնք անձամբ գրութեամբ, հեռաձայնելով, ծաղկեպսակ ուղարկելով կամ փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութեամբ մասնակից եղան իրենց սուգին։