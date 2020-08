Համահայկական Ուժերով Սատարենք Լիբանանահայերին

Հայաստան Համահայկական հիմնադրամը մեկնարկում է «Անյետաձգելի օգնութիւն լիբանանահայերին» խորագրով նոր դրամահաւաք արշաւ: Հայկական ամենահին համայնքներից մէկը, որը մէկ դարից աւել մեր ազգային անկոտրում ոգու եւ գոյատեւման խորհրդանիշն է, այսօր մեր աջակցութեան կարիքն ունի: Բէյրութի աղէտալի պայթիւնը բազմապատկեց Լիբանանում տիրող տնտեսական երկարատեւ ճգնաժամն ու համաճարակի հետեւանքները՝ անելանելի իրավիճակ ստեղծելով մեր հայրենակիցների համար: Տարիներ շարունակ Լիբանանի հայ համայնքը մեծ նուիրումով սատարել է թէ՛ հայրենիքին, թէ՛ Սփիւռքի համայնքներին: Այժմ մեր գործելու ժամանակն է:

Հայապահպանման նուիրական իր առաքելութեանը համահունչ՝ Հայաստան Համահայկական հիմնադրամը նախորդ տարուայ տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ ամուր կանգնեց Լիբանանում գործող հայկական կրթամշակութային օջախների կողքին՝ ցուցաբերելով շարունակական աջակցութիւն:

Բէյրութի աղէտաբեր պայթունի հետեւանքով առաջացած դժուարութիւնները յաղթահարելու նպատակով՝ մենք մեր հայրենակիցների համազգային համախմբման կարիքն ունենք:

Կոչ ենք անում միանալ համահայկական այս կարեւոր ձեռնարկին: Ձեր նուիրատուութիւնները կարող էք իրականացնել հիմնադրամի կայքում ստեղծուած յատուկ դրամահաւաք-արշաւի այս հարթակով՝ www.himnadram.org/hy, ինչպէս նաեւ փոխանցումներ կատարել ներքոնշեալ հաշուեհամարներին:

Հաւաքագրուած ողջ գումարն ուղղուելու է լիբանանահայերի ամենահրատապ կարիքներին:

ԱՄՆ դոլարով փոխանցումներ.

Correspondent Bank:

JPM Chase Bank N.A., New York

SWIFT code: CHASUS33

Beneficiary՚s Bank: Acc. No: 001-1-010782

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003241157

All-Armenian Fund

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ