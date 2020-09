Այանեանի «What Will Become of Us» Ֆիլմը Այս Շաբաթ Հանրային Կայաններէ Պիտի Սփռուի

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ․- Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով արտադրուած Սթեֆընի Այանեանի «What Will Become of Us» վաւերագրական ֆիլմը պիտի սփռուի պատկերասփիւռի հանրային կայաններէ հետեւեալ ժամանակցոյցով․

– PBS SoCal KOCE կայանէն՝ 1 Սեպտեմբերին, երեկոյեան ժամը 7ին եւ 6 Սեպտեմբերին, կ․ե․ ժամը 2։30ին։

– KCET PBS կայանէն՝ 3 Սեպտեմբերին, կ․ե․ ժամը 1։30ին եւ երեկոյեան ժամը 6։30ին, ինչպէս նաեւ 5 Սեպտեմբերին, կ․ե․ ժամը 3։30ին։

Ֆիլմը կը քննարկէ վեց ամերիկահայերու վրայ Հայոց Ցեղասպանութեան ունեցած ազդեցութիւնը։