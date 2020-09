ՄԱՀԱԶԴ. ՆՈՒԱՐԴ «ՌՈԶ» ՆԱՃԱՐԵԱՆ

ՆՈՒԱՐԴ «ՌՈԶ» ՆԱՃԱՐԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 25 Դեկտ. 1928ին)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ մօր, մեծ մօր, մեծ մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին՝ Նուարդ Նաճարեանի մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 14 Սեպտեմբեր 2020ին։

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի միայն ընտանեկան պարագաներով։

Սգակիրներ՝

Զաւակը՝ Հէրի «Հրայր» եւ Շէրիլ Նաճարեան

Զաւակը՝ Սեպուհ եւ Անի Նաճարեան

Դուստրը՝ Հուրի Նաճարեան

Թոռը՝ Նիքըլըս եւ Մարիսա Նաճարեան

Թոռը՝ Ալեքսանտրա Նաճարեան

Թոռը՝ Սելին եւ Սահակ Ալեքսանեան

Թոռը՝ Պրիճիթ Նաճարեան

Ծոռները՝ Սիմոն Ռոզ եւ Քլէր Սքաթ Նաճարեաններ

Ծոռներըը՝ Աբրահամ եւ Քեթրին Ալեքսանեաններ

Քոյրը՝ Ազնիւ եւ Գէորգ Աստուրեան եւ ընտանիք

Քոյրը՝ Խաթուն Պապլոզեան եւ ընտանիք

Քոյրը՝ Շաքէ Ճամպազեան

Եղբայրը՝ Անդրանիկ եւ Տօլա Պոյաճեան եւ ընտանիք

Եղբայրը՝ Վարդգէս եւ Սեդա Պոյաճեան եւ ընտանիք

Ները՝ Անի Նաճարեան

Ները՝ Շաքէ Նաճարեան եւ ընտանիք

Ները՝ Ռեբեկա Նաճարեան եւ ընտանիք

Եւ համայն Նաճարեան, Պոյաճեան, Պանտոյեան, Մըքինթոշ, Աստուրեան, Պապլոզեան, Ճամպազեան, Ալեքսանեան, Ունճեան, Պէրթիզլեան, Մանաշեան, Գույումճեան, Սատորեան, Քատերալի եւ Նուպարեան ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել ՀՕՄի Lebanon Disaster Fund-ին, (www.arswestusa.org/donate or by check, to: ARS Regional Office, 517 W. Glenoaks Blvd. Glendale, CA 91202).