ՄԱՀԱԶԴ. ԱՐՍԷՆ ՊԱՐԱՆ

ԱՐՍԷՆ ՊԱՐԱՆ

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր եւ հարազատին՝ Արսէն Պարանի մահը, որ պատահեցաւ, Կիրակի, 11 Հոկտեմբեր 2020ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Երկուշաբթի, 26 Հոկտեմբեր 2020ին, ժամը 12:30ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ:

Սգակիրներ՝

Այրին՝ Յասմիկ Պարան

Զաւակը՝ Ալին եւ Մարտիկ Օրունճաքճէլ եւ զաւակները՝ Գարին, Պետրոս-Արա եւ Սարին

Քոյրերը՝ Հիլտա եւ Մհէտ Խուրի եւ ընտանիք (Toronto, Canada)

Վիքթորիա եւ Ճան Պաթլըր եւ ընտանիք (Chattanooga, Tennessee)

Էլիզապէթ եւ Ճան Պոլատեան (Detroit, Illinois)

Եղբայրը՝ Ժագ եւ Արաքսի Պարան եւ ընտանիք (Sidney, Australia)

Մօրաքոյրը՝ Նուարդ Գիւբելեան (Beirut, Lebanon)

Քենիները՝ Սոնա եւ Զաւէն Խանճեան եւ ընտանիք

Նորա եւ Վահան Պզտիկեան եւ ընտանիք

Եւ համայն Պարան, Օրունճաքճէլ, Խուրի, Պաթլըր, Պոլատեան, Քիւբելեան, Փիլոյեան, Խանճեան եւ Պզտիկեան ընտանիքները, հարազատները եւ բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան – Armenian Missionary Association of America – AMAA (31 W. Century Rd. Paramus, NJ 07652). Memorial donations will benefit the ‘Arsene Baran’ Endowment Fund designated to AMAA’s Child and Orphan Care program in Armenia and Artsakh.