ՄԱՀԱԶԴ. ԱԲՕ ՔԷՕՅԼԵԱՆ

ԱԲՕ ՔԷՕՅԼԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 17 Դեկտեմբեր 1976ին, Պէյրութ, Լիբանան)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ ամուսնոյն, եղբօր, մօրեղբօր, զարմիկին եւ հարազատին՝ Աբօ Քէօյլեանի անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 25 Հոկտեմբեր 2020ին։

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Երկուշաբթի, 16 Նոյեմբեր 2020ին, կէսօրէն ետք ժամը 2ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան Old North Church մատրան մէջ (Կարմիր եկեղեցի), ապա թաղումը՝ նոյն գերեզմանատան մէջ, 6300 Forest Lawn Dr, Los Angeles, CA 90068։

Նկատի ունենալով երկրին առողջապահական պայմանները, կը խնդրուի յարգել եւ հետեւիլ առողջապահական ցուցմունքներուն։

Սգակիրներ՝

Այրին՝ Անի (Տաղլեան) Քէօյլեան

Քոյրը՝ Վիգէն եւ Մարալ Գալուսեան եւ զաւակները՝ Փաթիլ եւ Կրէյս (Լիբանան)

Քոյրը՝ Յովիկ եւ Մատլէն Արապաղեան եւ զաւակը՝ Անտրու

Աները եւ զոքանչը՝ Սարգիս եւ Պէաթրիս Տաղլեան

Հօրաքոյրը՝ Արշօ Վեքիլեան եւ դուստրերը՝ Շուշիկ եւ Նելլի (Լիբանան)

Հօրաքոյրը՝ Համբար եւ Էլօ Մեծեան եւ զաւակները՝ Քրիստինա եւ Կէրի

Մօրաքոյրը՝ Զոհրապ եւ Ազատ Խանզէթեան եւ զաւակները (Լիբանան)

Մօրաքոյրը՝ Միհրան եւ Անի Գույումճեան եւ ընտանիք (Լիբանան)

Զարմիկը՝ Կարօ եւ Կասիա Քիլէճեան եւ զաւակները

Եւ համայն ՔԷօյլեան, Տաղլեան, Գալուսեան, Արապաղեան, Մինասեան, Վեքիլեան, Մեծեան, Յովսէփեան եւ Միքայէլեան ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Արցախ ֆոնտին, օգտագործելով Venmo @ACF-Orange County կամ ուղղարկել- Armenian Cultural Foundation of Orange County, In Memory of Apo Keylian, 5305 W. McFadden Ave, Santa Ana, CA 92704-1729։