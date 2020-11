Լոյս Տեսաւ Դոկտ. Վահրամ Շէմմասեանի «Մուսա Լերան Հայերը»

ՖՐԵԶՆՕ․- Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնաճիւղի հրատարակչատան «Հայակական Շարք»ին 11րդ հատորը լոյս տեսաւ։ Անիկա Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Նորթրիճի մասնաճիւղի Հայագիտական ծրագիրի վարիչ դոկտ. Վահրամ Շէմմասեանի հեղինակած՝ «Մուսա Լերան Հայերը» (The Armenians of Musa Dagh: From Obscurity to Genocide Resistance and Fame 1840-1915) խորագրուած նոր գիրքն է, կը տեղեկացնէ համալսարանի Ֆրեզնոյի Հայագիտական ծրագիրի վարիչ փրոֆ․ Պարլօ Տէր Մկրտիչեան։

Նշենք, որ դոկտ. Վահրամ Շէմմասեան հեղինակած է նաեւ «Մուսա Լերան Հայերը. Ընկերային-Տնտեսական Եւ Մշակութային Պատմութիւն (1919-1939)» հատորը, դարձեալ անգլերէնով:

Հատորէն օրինակ մը գնելու համար այցելել http:///abrilbooks.com կամ https://naasr.org/collections/naasr-bookstore կայքէջերը, իսկ մեծաքանակ ապսրպրանքի համար դիմել (559) 278-2669 թիւին կամ [email protected] հասցէին։