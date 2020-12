ՄԱՀԱԶԴ. ԱՐՍԷՆ ՂԱՐԻԲԵԱՆ

ԱՐՍԷՆ ՂԱՐԻԲԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 15 Յուլիս 1930ին)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր եւ հարազատին՝ Արսէն Ղարիբեանի մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 30 Նոյեմբեր 2020ին։

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Երեքշաբթի, 15 Դեկտմեբեր 2020ին, կէսօրէն ետք ժամը 12։30ին, Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, 500 S. Central Ave., ապա թաղումը՝ Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ։

Սգակիրներ՝

Այրին՝ Թագուհի (Ռոսթամեան) Ղարիբեան

Զաւակները՝ Մեդիք եւ Ռազմիկ Յարութիւնեան եւ զաւակները

Սերժ եւ Շալէթ Ղարիբեան եւ զաւակները

Ռուբինա եւ Րաֆֆի Ասատուրեան եւ զաւակները

Ռոննի եւ Ագնեթա Ղարիբեան եւ զաւակները

Եւ համայն հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել ՀՕՄի «Արցախի Երեխաներ» ֆոնտին, Արսէն Ղարիբեանի յիշատակին (ARS Regional, www.arswestusa.org/donate for “Children of Artsakh”, in memory of Arsen Gharibian):