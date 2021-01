Կորքիի Նուիրուած Ֆիլմին Անդրանիկ Ցուցադրութիւն Նիւ Եորքի «Մեթ» Թանգարանին Մէջ

ՆԻՒ ԵՈՐՔ․- Արշիլ Կորքիի նուիրուած «They Will Take My Island» 30 վայրկեաննոց ֆիլմին անդրանիկ առցանց ցուցադրութիւնը տեղի պիտի ունենայ Նիւ Եորքի աշխարհահռչակ «Մեթ» թանգարանի (MetLiveArts) նախաձեռնութեամբ, Երեքշաբթի, Յունուար 26ին, երեկոյեան ժամը 7էն սկսեալ։

Ֆիլմը արտադրուած է համագործակցութեամբ յօրինող Մերի Գույումճեանի եւ բեմադրիչ Ատոմ Էկոյեանի, իսկ անոր երաժշտութիւնը կը կատարեն «Ճեք» եւ «Սիլվանա» քառեակները։

Յաւելեալ տեղեկութեան համար կամ նշեալ ժամուն եւ անկէ ետք ֆիլմը ձրիաբար դիտելու համար այցելել www.metmuseum.org/events/programs/met-live-arts/fy21-they-will-take-my-island կայքէջը։