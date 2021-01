ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ. ՍԱՆԱՆ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

ՍԱՆԱՆ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

Հանգուցեալ Սանան Մահսէրէճեանի մահուան քառասունքին առիթով, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Շաբաթ, 23 Յունուար, 2021ին, կէսօրէն ետք ժամը 12:30ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ:

Սգակիրներ՝

Ծնողքը՝ Պերճ եւ Կասիա Մահսէրէճեան

Քոյրը՝ Կարին Մահսէրէճեան

Նշանածը՝ Թոնի Ղանիմէ

Մեծ մայրը՝ Պերճուհի Մահսէրէճեան

Հօրեղբայրը՝ Հրաչ եւ Միրէյ Մահսէրէճեան եւ զաւակը՝ Ճէք

Հօրեղբայրը՝ Վաչէ Մահսէրէճեան

Հօրեղբայրը՝ Ռոլանս եւ Արմինէ Մահսէրէճեան եւ զաւակները՝ Մայքըլ եւ Սթելլա

Մօրեղբայրը՝ Արամ եւ Սիւզի Պոսնոյեան եւ զաւակները՝ Գայան եւ Քրիստ (Լիբանան)

Զարմիկը՝ Զօրիկ եւ Գարլա Պոսնոյեան եւ զաւակը՝ Արամ (Լիբանան)

Մօրաքոյրը՝ Թամար եւ Ստեփան Տէր Պետրոսեան (Լիբանան)

Զարմիկը՝ Ալիք եւ Գէորգ Մելքոնեան եւ զաւակը՝ Լալիկ (Լիբանան)

Զարմիկը՝ Զաւէն եւ Դուին Տէր Պետրոսեան եւ զաւակները՝ Ստեփան, Վայք եւ Կարնի (Լիբանան)

Զարմիկը՝ Շաղիկ Տէր Պետրոսեան եւ նշանածը՝ Թորոս Մէնտիլեան (Լիբանան)

Խնամին՝ Արա եւ Անի Ղանիմէ եւ զաւակները (Քաթար)

Աբօ Կարապետեան

Եւ համայն Մահսէրէճեան, Պոսնոյեան, Տէր Պետրոսեան, Ղանիմէ, Պանտաք, Պուֆարհատ, Իսթանպուլի, Նալպանտեան ընտանիքները, հարազատներն ու բարեկամները

Հանգուցեալի յիշատակին նուիրատուութինները կը խնդրուի կատարել Ռոզ եւ Ալէքս Փիլիպոս Ազգային վարժարանի «Սանան Մահսէրէճեան» կրթական հիմնադրամին (1615 N. Alexandria Ave., Los Angeles, CA 90027) https://www.pilibos.org/in_loving_memory

կամ Children’s Hospital-ի (CHLA) Sanan Mehserdjian Cancer Research Fund-ին (4650 Sunset Blvd. #29, Los Angeles, CA 90027. ATTN: Cydne West: In lieu of flowers for Sanan Mehserdjian-http://connect.chla.org/site/TR/DIY/DIY_Fundraising?px=1263117&pg=personal&fr_id=1090)

ՍԱՆԱՆ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆի մահուան տխուր առիթով, հանգուցեալի ծնողքը, քոյրը եւ հանգուցեալի նշանածը իրենց խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնեն Մեծի Տաննն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին, Ազգային Կեդրոնական վարչութեան, Թորգոմ Եպս. Տօնոյեանին, Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանին, Վիգէն Ա. քհնյ. Վասիլեանին, Վազգէն Ա. քհնյ. Աթմաճեանին, Մովսէս քհնյ. Շաննագեանին, ՀԸՄԸի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային վարչութեան եւ Մարզական Խորհուրդին, ՀՕՄի Կեդրոնական վարչութեան, Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան եւ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան, «Արփա» հիմնարկին, ՀՄԸՄի Փասատինայի «Ազատամարտ» եւ Քրեսենթա Հովիտի «Շանթ» մասնաճիւղերուն, Ռոզ եւ Ալէք Փիլիպոս Ազգային վարժարանի տնօրէնութեան, հոգաբարձութեան, պաշտօնէութեան, ուսուցչական կազմին, ծնողա-օժանդակ մարմինին եւ բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, գրութեամբ, հեռաձայնելով, ծաղկեպսակ ուղարկելով կամ փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութեամբ մասնակից եղան իրենց սուգին յաւերժացնելով Սանանի անմահ յիշատակը։