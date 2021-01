Դոկտ. Վահրամ Շէմմասեանի «Մուսա Լերան Հայերը» Հատորին Ներկայացումը

ՖՐԵԶՆՕ․- Կազմակերպութեամբ Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանին Ֆրեզնոյի մասնաճիւղի Հայագիտական ծրագիրին, Շաբաթ, 6 Փերտուարին, առաւօտեան ժամը 10էն սկսեալ տեղի պիտի ունենայ նոյն համալսարանի հրատարակչատան «Հայակական Շարք»էն լոյս տեսած՝ դոկտ. Վահրամ Շէմմասեանի «Մուսա Լերան Հայերը» (The Armenians of Musa Dagh: From Obscurity to Genocide Resistance and Fame 1840-1915) գիրքին ներկայացումը, հեղինակին կողմէ։ Դոկտ. Շէմմասեան Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Նորթրիճի մասնաճիւղի Հայագիտական ծրագիրի վարիչն է։

Առցանց ներկայացման հետեւելու համար այցելել https://bit.ly/armenianstudiesshemmassian կայքէջը, իսկ յաւելեալ տեղեկութիւններու համար՝ www.fresnostate.edu/armenianstudies կայքը։