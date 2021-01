ՄԱՀԱԶԴ. ՊՕՂՈՍ ՏՈՒԶԱՃԵԱՆ

ՊՕՂՈՍ ՏՈՒԶԱՃԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 10 Մարտ 1931ին)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ ամուսնոյն,, հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին՝ Պօղոս Տուզաճեանի մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 6 Յունուար 2021ին։

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնները պիտի կատարուին Հինգշաբթի, 4 Փետրուար 2021ին, առաւօտեան ժամը 11:30էն սկսեալ, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ։

Սգակիրներ՝

Այրին՝ Հայկան (Օհաննէսեան) Տուզաճեան

Դուստրը՝ Վազգէն եւ Ծովիկ Այնթապլեան եւ դուստրը՝ Քաթիա

Դուստրը՝ Թոնի եւ Շողիկ Էլ Խուրի եւ զաւակները՝ Սինթիա եւ Ամայ Պատրանի եւ Մանօ եւ Արաքս Էլ Խուրի

Դուստրը՝ Ճորճ եւ Հուրիկ Տօնոյեան եւ զաւակները՝ Քրիսթըֆըր եւ Թամար

Զաւակը՝ Պետիկ եւ Վանօ Գալայճեան եւ զաւակները՝ Ալինա եւ Տարօն

Զաւակը՝ Գէորգ եւ Իրինա Տուզաճեան եւ զաւակները՝ Անդրանիկ եւ Անտրէ

Եղբայրը՝ Յակոբ Տուզաճեան եւ զաւակները՝ Լիզա եւ Փօլ

Հանգուցեալներ՝ քրոջ եւ ամուսնոյն՝ Սարա եւ Ճոհի Եուսեֆեանի զաւակները՝ Անիթա, Վերոնիքա եւ Ճոն կրտսեր

Հանգուցեալներ՝ քրոջ եւ ամուսնոյն՝ Քնարիկ եւ Ճորճ Մերհիի զաւակները՝ Եոլա, Սուզան եւ Թերէզ

Եղբայրը՝ Արամ եւ Ազատ Տուզաճեան

Քոյրը՝ Պերճ եւ Անահիտ Պետեան եւ զաւակները՝ Արա եւ Ալէն

Աներորդին՝ Անդօ եւ Նորա Օհաննէսեան եւ զաւակները (Գանատա)

Աներորդին՝ Օհաննէս եւ Ճինա Օհաննէսեան եւ զաւակները (Գանատա)

Գէորգ եւ Շողիկ Ալթունեան եւ ընտանիք (Ուաշինկթըն Տի.Սի.)

Սօսէ եւ Վարդան Գէորգեան եւ ընտանիք (Ուաշինկթըն Տի.Սի.)

Ալիս Գրիգորեան եւ ընտանիք (Ուաշինկթըն Տի.Սի.)

Անի եւ Միսաք Ֆստըքճեան եւ ընտանիք (Ուաշինկթըն Տի.Սի.)

Մարօ եւ Գօգօ Մովսէսեան եւ ընտանիք (Ուաշինկթըն Տի.Սի.)

Մանուշ Մալաթեան եւ ընտանիք

Մարալ Մալաթեան եւ ընտանիք

Լեւոն եւ Լարիսա Սարգիսեան եւ ընտանիք

Սեզա եւ Պօղոս Քիւրտեան եւ ընտանիք

Եւ համայն հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Children Of Armenia Fund-ին (COAF at https://www.coaf.org/en/ in honor of Boghos Douzadjian.):