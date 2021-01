ՄԱՀԱԶԴ. ԱՆԱՀԻՏ ՔԷՆՏԻՐՃԵԱՆ ԵՒ ԵՓՐԵՄ ՔԷՆՏԻՐՃԵԱՆ

ԱՆԱՀԻՏ ՔԷՆՏԻՐՃԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 25 Մարտ 1938ին, Իսքենտերուն)

ԵՓՐԵՄ ՔԷՆՏԻՐՃԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 11 Դեկտեմբեր 1929ին, Մուսա Լեռ)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ, մօր, մեծ մօր, մեծ մեծ մօր, քրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին՝ Անահիտ Քէնտիրճեանի մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 30 Դեկտեմբեր 2020ին, Լոս Անճելըսի մէջ։

Նաեւ կը գուժենք մեր սիրեցեալ հօր, մեծ հօր, մեծ մեծ հօր, եղբօր, մօրեղբօր, հօրեղբօր եւ հարազատին՝ Եփրեմ Քէնտիրճեանին մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 13 Յունուար 2021ին, Լոս Անճելըսի մէջ:

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնները պիտի կատարուին միասնաբար՝ Հինգշաբթի, 4 Փետրուար 2021ին, կէսօրէն ետք ժամը 1։30էն սկսեալ, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ:

Սգակիրներ՝

Դուստրը՝ Գրիգոր եւ Ռեպա Փիլիպոսեան եւ զաւակները՝ Լոռի Փիլիպոսեան (Տիթրոյիթ)

Թոռը՝ Մարինա եւ Իշխան Պոզապալեան եւ զաւակը՝ Լումինա-Մեղրի (Տիթրոյիթ)

Զաւակը՝ Վահէ Քէնտիրճեան եւ զաւակը՝ Սարինա (Տիթրոյիթ)

Դուստրը՝ Անդրանիկ եւ Պէթի Մկրեան զաւակները՝ Մելքոն Մկրեան (Լոս Անճելըս)

Թոռը՝ Դալար եւ Ռուբէն Մինասեան (Լոս Անճելըս)

Զաւակը՝ Ռազմիկ Քէնտիրճեան եւ զաւակները՝ Շանթ, Վարդան, Սարգիս, Արմէն (Տիթրոյիթ)

Թոռը՝ Ալին եւ Յակոբ Յակոբեան եւ զաւակը՝ Ճունիբր (Լոս Անճելըս)

Եւ համայն Քէնտիրճեան, Մանուկեան, Փիլիպոսեան, Մկրեան, Մախուլեան, Քէրքէզեան, Պոզապալեան, Մինասեան եւ Յակոբեան ընտանիքներն ու հարազատները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Տիթրոյիթի Մուսա Լերան Հայրենակցական Միութեան. հաւաքուած գումարը պիտի յատկացուի Այնճարի բժշկական կարիքներուն: (To donate by credit card, http://bit.ly/yeprem or make checks payable to Mousa Ler Association of Detroit. Memo: Yeprem & Anahid, 19300 Ford Rd., Dearborn, MI 48128):