ՄԱՀԱԶԴ. ՊԵՐՃ ՆԱԶԱՐԵԱՆ

ՊԵՐՃ ՆԱԶԱՐԵԱՆ

(Ծնեալ՝ 4 Մարտ 1942ին, Հալէպ, Սուրիա)

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ հարազատին՝ Պերճ Նազարեանի մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 22 Յունուար 2021ին։

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնները տեղի պիտի ունենան Չորեքշաբթի, 24 Փետրուար 2021ին, առաւoտեան ժամը 9ին, Hollywood Hills Forest Lawn գերեզմանատան մէջ։

Սգակիրներ՝

Այրին՝ Ալիս Նազարեան

Դուստրերը՝ Սիլվա եւ Ճիմի (Յարութ) Սերատարեան եւ զաւակները

Արլին եւ Քեն Զափքօ եւ զաւակները

Եղբայրը՝ Ժան Նազարեան եւ զաւակները

Եւ համայն Նազարեան, Տարաքճեան, Պոյաճեան, Թութիկեան, Շէօհմէլեան, Սերատարեան, Զափքօ, Համալեան, Պատաքեան, Հուլեան, Պոսնոյեան, Յովսէփեան (Եուսուֆ), Մարգարեան եւ Սարգիսեան ընտանիքնրը, հարազատներն ու բարեկամները

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել Children of Armenia Fund-ին(COAF), 149 5th Avenue, Suite 500, New York, NY 10010 (https://coafkids.networkforgood.com/projects/122827-berge-nazarian) կամ Armenian Missionary Association-ին of America, 31 W Century Road Paramus, NJ 07652 (http://weblink.donorperfect.com/InMemoriamBergeNazarian), Պերճ Նազարեանի յիշատակին։