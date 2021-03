Համայնքը Առաւել Քան 300,000 Տոլարով Կը Զօրակցի Հայ Մշակութային Հիմնարկութեան

Ամէն տարի այս ժամանակաշրջանին տեղի կ՛ունենար Հայ մշակութային հիմնարկութեան տարեկան ճաշկերոյթը, լուսարձակի տակ առնելու իր գործունէութիւնը եւ շնորհակալութիւն յայտնելու համար իր առաքելութեան առատաձեռնօրէն նեցուկ կանգնող հովանաւորներուն:

Այս տարի, համաճարակին պարտադրած սահմանափակումներուն պատճառով, Հայ մշակութային հիմնարկութիւնը չկրցաւ իրականացնել տարեկան իր աւանդական ձեռնարկը, սակայն այդ մէկը արգելք չհանդիսացաւ, որ համակիրները շարունակեն նիւթապէս զօրակցիլ հիմնարկութեան աշխատնքներուն: Արդարեւ, քանի մը շաբաթներու ընթացքին կարելի եղաւ 322,500 տոլար հաւաքել ի նպաստ հիմնարկութեան ծրագիրներուն:

«Հիմնարկութեան անունով կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել մեր առատաձեռն համակիրներուն, որոնք կը շարունակեն գործնական կերպով զօրակցիլ մեր կազմակերպութեան եւ անոր առաքելութեան», յայտնեց Հայ մշակութային հիմնարկութեան ատենապետ Աւետիք Իզմիրլեան` աւելցնելով. «Գիտենք, որ նախորդ տարին բոլորիս համար դժուար տարի մըն էր, սակայն ձեր ներցուկը ցոյց կու տայ, որ անվերապահօրէն կը շարունակեք զօրակցիլ մեր ազգային իղձերուն: Մեր կարգին, պիտի շարունակենք մեր համայնքները հզօրացնող կրթական եւ այլ ծրագիրներ իրականացնել, Արեւմտեան Ամերիկայէն հայրենիք»:

Նախապէս, Հայ մշակութային հիմնարկութիւնը յայտարարած էր, թէ այս տարի յատուկ ձեռնարկներ պիտի իրականացնէ Արցախի պատերազմէն տուժած հայրենակիցներուն նպաստելու համար:

Նշենք, որ այս նախորդ տարուան ընթացքին հիմնարկութիւնը Արեւմտեան Ամերիկայի իր կեդրոններուն մէջ (Կլենտէյլ, Պըրպենք, Փասատինա, Լա Քրեսենթա եւ Մոնթեպելլօ) ուտեստեղէնի եւ կենսական այլ աջակցութիւններ տրամադրեց համաճարակէն տուժած համայնքի անդամներուն, ինչպէս նաեւ աջակցութեան ձեռք երկարեց անցեալ ամառ Պէյրութը ցեցած պայթումէն տուժողներուն: Նաեւ Յունիսին, հիմարկութիւնը 165,000 տոլար յատկացուց համաճարակէն տուժած լիբանանահայերուն:

