AGHALOUN (LOUMA) MIRZATUNY
Born on February 7, 1932, Tehran, Iran
Aghaloun (Louma) Mirzatuny, beloved husband, father, grandfather, great-grandfather, brother, uncle, and relative, passed away on Friday, March 24, 2023 in Glendale, CA.
Funeral services will be held on Thursday, April 20 at 1 p.m., at St. Gregory Armenian Catholic Church, located at 1510 E. Mountain St., Glendale, CA. Interment will follow at Hollywood Hills Forest Lawn Memorial Park.
He is survived by his:
Wife, Artemis (Armik) Melikian
Daughter, Nina and Ara Ohanian and children, Arman, Aleen and Aren
Son, Gregory (Kouki) and Anjel Mirzatuny
Daughter Natalie and Rubik Panosian
Daughter Ani and Crist Hovian and daughter, Maneh
Grandson, Nareg and Kathryn Mirzatuny
Granddaughter, Anais and Artin Moskovich
Granddaughter, Patricia and Ara Cherik and sons, William and Benjamin
Sister, Lili Saginian and family
Sister, Eli Khosrovian and family
Brother, Ardashes Mirzatuny and family
In-law, Arax and Manook Khaloian and family
And all relatives and friends.
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