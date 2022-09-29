ARPIAR JANOYAN
Born on January 27, 1940, in Beirut, Lebanon
Arpiar Janoyan, beloved husband, father, grandfather, brother, uncle, friend, and relative, passed away on Monday, September 26, 2022.
Funeral and burial services will be held on Tuesday, October 4 at 2:30 p.m. at the Old North Church in Hollywood Hills Forest Lawn Memorial Park, located at 6300 Forest Lawn Dr., Los Angeles.
He is survived by:
Spouse, Hermine Janoyan
Daughter, Nora, and Dr. Philip Balikian
Son, Aram and Lucine Janoyan
Grandchildren, Alexander and Isabella Balikian, and Arno and Vaughn Janoyan
Sister, Lydia Kludjian and family
Brother, Hovaness Janoyan and family
Sister, Yester and Peniamin Karakhanian and family
Nephew, David and Ani Janoyan
Niece, Anais Janoyan
Brother-in-law Sarkis and Hyatt Najarian and family (San Francisco)
Sister-in-law Vartivar and Vanda Mazmanian and family
Sister-in-law Ani Ajemian and family
Brother-in-law Dr. Tavit and Sossie Najarian and family
In-laws, Dr. Jirayr and Annie Balikian and family
In-laws Haykanush Khatchoyan and family
And the entire Janoyan, Najarian, Balikian, Khatchoyan, Kludjian, Gilian, Pappisian, Getsoyan, Karakhanian, Indjian, Katrjyan, Kardashian, Avakian, Cohen, Deukmedjian, Khderlarian, Moskofian, Kaprielian, Mkrtchyan families.
In lieu of flowers donations maybe be made to AGBU, 55 East 59th Street, New York, New York 10022, or Armenian American Museum, located at 116 North Artsakh Avenue, Suite 205 Glendale, CA 91206.
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