ASHKHEN (HELVADJIAN) PILAVJIAN
Born in 1932
Ashkhen Pilavjian, beloved mother, grandmother, and relative, passed away on Sunday, January 23, 2022.
Due to COVID-19 and current circumstances, funeral services will be private.
She is survived by her:
Son, Peklar and Vera Pilavjian
Grandsons, Alex and Aren Pilavjian
Daughter-in-law, Sossy Pilavjian
Grandsons, Haig and Hraagh Pilavjian
In-law, Sossi Kanberian
And the entire Pilavjian, Helvadjian, Kilidjian, Kanberian, Kurkjian, Aslanian, Teghrarian, Kokorian, Bairamian, and Der Kevorkian families, relatives, and friends.
In lieu of flowers, donations may be made to Holy Martyrs ARS Ashken Pilavjian Preschool. Checks payable to Holy Martyrs Pilavjian, located at 16617 Parthenia St., North Hills CA 91335.
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